طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم
طريقة عمل الكيكة، الكيكة من الحلوى المنزلية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى اسهل حلوى يمكن تحضيرها فى المنزل.
وطريقة عمل الكيكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكيكة.
مكونات عمل الكيكة:-
3 بيضات
كوب ونصف سكر
كوب حليب
نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة)
2 كوب دقيق أبيض منخول
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
طريقة عمل الكيكة:-
- سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.
- جهزي قالب الكيك بدهنه بالزبدة ورشه بالقليل من الدقيق أو تبطينه بورق الزبدة.
- في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح لونه فاتح.
- أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب السكر ويصبح الخليط هش.
- أضيفي الزيت والحليب واخلطي جيدا حتى تتجانس المكونات.
- في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.
- أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى المكونات السائلة وقلبي باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي بحركات دائرية حتى يختفي الدقيق تماما.
- صبي الخليط في القالب المحضر.
- أدخلي القالب إلى الفرن واخبزيه لمدة 35-45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة اختبري النضج بعود خشبي.
- بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركيها تبرد قليلا، ثم أخرجيها من القالب.
- يمكن تزيينها بالسكر البودرة أو الشيكولاتة أو تقديمها سادة مع كوب شاي أو قهوة.
- نصيحة تأكدي أن البيض والحليب بدرجة حرارة الغرفة.
- لا تفتحي الفرن أثناء الخبز في أول 30 دقيقة.
- يمكنك إضافة بشر برتقال أو ليمون للنكهة.
ولعمل كيكة الروانى
مكونات عمل كيكة الروانى:-
للكيك:
4 بيضات
1 كوب سكر
1 كوب دقيق سميد
1/2 كوب دقيق أبيض
1 كوب زبادي
1/2 كوب زيت نباتي
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
لعمل الشربات
1 كوب سكر
1/2 كوب ماء
1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1/2 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)
طريقة عمل كيكة الروانى:-
- في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.
- اتركي المزيج يغلي لمدة 8 دقائق.
- أضيفي عصير الليمون والفانيليا أو ماء الزهر، ثم ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد.
- سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- في وعاء، اخفقي البيض مع الفانيليا ورشة الملح حتى يتكون مزيج هش.
- أضيفي السكر واستمري بالخفق حتى يذوب ويصبح الخليط فاتح اللون وكريمي.
- أضيفي الزبادي والزيت واخلطي جيدا.
- في وعاء آخر، اخلطي السميد مع الدقيق والبيكنج بودر.
- أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط البيض مع التقليب برفق حتى تتجانس المكونات.
- اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بقليل من الدقيق أو مبطنة بورق الزبدة.
- أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج وتتحمر الوجه.
- بمجرد خروج الكيكة من الفرن، اسقيها مباشرة بالشربات البارد وهي ساخنة.
- اتركيها لتتشرب الشربات جيدا وتبرد.
- لا تبالغي في الخلط بعد إضافة الدقيق حتى لا تهبط الكيكة.
- يمكن استبدال الزبادي باللبن الرايب.
- تأكدي من أن الشربات بارد والكيكة ساخنة عند التشريب.
- تقدم كيكة الرواني باردة، وتعد مثالية في العزومات أو كتحلية بعد الغداء مع كوب شاي أو قهوة.
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