طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية

طريقة عمل الكيكة، الكيكة من الحلوى الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وتقدم بنكهات وحشوات عديدة وبسيطة.

وطريقة عمل الكيكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكيكة.

مكونات عمل الكيكة:-

3 أكواب دقيق منخول

كوب ونصف سكر

كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي

4 بيضات

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل الكيكة:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي قالب الكيك بدهنه بالقليل من الزيت ورشه بالدقيق أو وضع ورق زبدة.

في وعاء كبير، ضعي البيض والفانيليا، واخفقيهما جيدًا باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

أضيفي السكر تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الحليب والزيت واخلطي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والبيكينج باودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى الخليط السائل مع التحريك بلطف حتى تتجانس المكونات ولا يبقى أي تكتلات.

اسكبي الخليط في القالب، ثم أدخليه الفرن لمدة 35–40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك، يمكنك اختبار النضج بغرز عود خشبي في المنتصف، فإذا خرج نظيف فالكيكة جاهزة.

اتركي الكيكة لتبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب وتقطيعها.

يمكن تزيينها بالسكر البودر أو الكريمة أو تقديمها كما هي.

للحصول على كيكة أكثر هشاشة، احرصي على أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة قبل البدء، ولا تكثري من الخفق بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح ثقيلة.

طريقة عمل الكيكة

ولعمل كيكة البرتقال

مكونات عمل كيكة البرتقال:

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

3 بيضات

1 كوب عصير برتقال طبيعي (يفضل طازج)

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل كيكة البرتقال:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي عليه قليلا من الدقيق أو استخدمي ورق الزبدة.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تماما.

ثم أضيفي الزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال وقلبي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى المكونات السائلة مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى يتجانس الخليط.

صبي الخليط في القالب المجهز.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 35–45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (اختبري النضج باستخدام عود خشبي).

اتركي الكيكة تبرد قليلا، ثم أخرجيها من القالب.

يمكنك تزيينها برشة سكر بودرة أو شرائح برتقال على الوجه.

نصائح لنجاح كيكة البرتقال استخدمي برتقال طازج لعصير طبيعي ونكهة قوية، ولا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

تقدم مع كوب شاي أو قهوة.

يمكن إضافة صوص برتقال أو شيكولاتة بيضاء فوقها.

