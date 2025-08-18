طريقة عمل كيكة الرواني بطعم مميز لألذ تحلية

طريقة عمل كيكة الرواني، أو كيكة الزبادي، او الكيكة بالعسل، كلها مسميات واحدة لإحدى أشهر أنواع الكيك المشهورة في المجتمع المصري، وتوارثناها عن الجدات، ولكن لا زالت هناك الكثير من ستات البيوت لا يجدن عملها، ويبحثن عن طريقتها.





كيكة الرواني من أصناف الكيك التي تتميز بأنها هشة وطرية، وطعمها يخطف القلوب، ويفضلها الكبار والصغار.



طريقة عمل كيكة الرواني

كيكة الرواني



وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل كيكة الرواني، لكل عشاقها، لتحلية سريعة التحضير، يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المساء.





مكونات عمل كيكة الرواني

كوب دقيق

كوب دقيق سيمولينا

كوب سكر

كوب لبن زبادي

نصف كوب جوز هند مفروم

نصف كوب زيت نباتي

3 بيضات

ملعقتين صغيرتين بيكنج بودر

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة أو ملعقتين صغيرتين فانيليا بودر

مكونات الشربات

3 أكواب ماء

3 أكواب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة تحضير كيكة الرواني

تحضير الشربات:

نضع الماء والسكر في قدر على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي.

نخفف الحرارة ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق.

نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة دقيقة أخرى.

نرفعه من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد.

تحضير كيكة الرواني

نضع البيض والسكر والفانيليا في الخلاط ونخفق جيدًا حتى يصبح المزيج كريميًا.

نضيف الزبادي ونخفق حتى يمتزج.

نضيف الدقيق والسميد والبيكنج بودر ونخفق حتى يصبح المزيج متجانسًا.

نضيف جوز الهند ونخفق مرة أخرى.

صبي الخليط في صينية فرن مقاس 22×22 مُدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

ندخلها الفرن المُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلًا.

نسقيها بالشربات البارد.

نزينها بجوز الهند المبشور وتقدم باردة.

نصائح لتحضير كيكة الرواني الهشة:

استخدمي دقيق السميد الناعم للحصول على كيكة هشة.

لا تبالغي في خفق البيض والسكر حتى لا تصبح الكيكة قاسية.

أضيفي جوز الهند المبشور إلى الشربات قبل سكبه على الكيكة للحصول على نكهة مميزة.

ملاحظات:

يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة إلى خليط الكيكة للحصول على نكهة القرفة.

يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام إلى خليط الكيكة للحصول على نكهة الشوكولاتة.

طريقة عمل الكيكة بالقرفة

كيكة القرفة

كذلك لعشاق كل ما هو بطعم القرفة، نقدم في السطور التالية، طريقة عمل الكيكة بالقرفة، والتي تتميز بسهولة خطوات تنفيذها، وطعمها المميز اللذيذ.



المكونات الأساسية:

لتحضير كيكة القرفة التقليدية، ستحتاجين إلى:

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السكر الأبيض أو البني حسب الرغبة.

نصف كوب من الزبدة الطرية أو الزيت النباتي.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة التحضير

تجهيز الفرن والقالب

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي القليل من الدقيق لمنع الالتصاق.

خلط المكونات الجافة

في وعاء متوسط، اخلطي الدقيق مع القرفة والبيكنج باودر والبيكنج صودا ورشة الملح.

اتركي الخليط جانبًا.

تحضير المكونات السائلة

في وعاء كبير، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح المزيج كريميًا وفاتح اللون.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا.

دمج الخليطين

أضيفي خليط الدقيق على دفعات بالتناوب مع الحليب، مع الخفق الخفيف حتى يختفي الدقيق تمامًا.

احرصي على عدم المبالغة في الخفق حتى تبقى الكيكة هشة.

الخبز

اسكبي الخليط في القالب، ثم أدخليه الفرن لمدة 35–40 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في منتصف الكيكة.

التبريد والتقديم

أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب.

يمكن تزيينها برشة من السكر البودرة أو طبقة جليز بالقرفة.



