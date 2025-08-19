الثلاثاء 19 أغسطس 2025
لذيذة ومغذية، طريقة عمل كيكة الجزر بمكونات بسيطة

طريقة عمل كيكة الجزر، تعتبر كيكة الجزر واحدة من أشهر أنواع الكيك حول العالم، لما تمتاز به من طعم مميز يجمع بين حلاوة الجزر ونكهة التوابل مثل القرفة وجوزة الطيب، بالإضافة إلى قوامها الطري واللذيذ.

وطريقة عمل كيكة الجزر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وما يجعلها مختلفة عن باقي أنواع الكيك هو أن الجزر المبشور يضيف إليها قوام رطب وغني، كما يمنحها قيمة غذائية عالية، فهي تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة الجزر.

مكونات عمل كيكة الجزر:

2 كوب دقيق أبيض منخول

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر 

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب (اختياري)

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون (اختياري لزيادة النكهة)

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب زيت نباتي أو زيت جوز الهند

1 كوب سكر بني (أو نصف سكر أبيض + نصف سكر بني)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

إضافات اختيارية:

2 كوب جزر مبشور ناعم

نصف كوب جوز مجروش (عين جمل) أو لوز.

نصف كوب زبيب أو أناناس مجفف مقطع صغير.

طريقة عمل كيكة الجزر:-

  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشيه بالدقيق أو ضعي ورق زبدة لتجنب الالتصاق.
  • في وعاء متوسط الحجم، انخلي الدقيق وأضيفي البيكينج بودر والبيكنج صودا والملح والقرفة وجوزة الطيب والزنجبيل.
  • اخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
  • في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهش.
  • أضيفي الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط.
  • أضيفي المكونات الجافة تدريجيا إلى خليط البيض والسكر، مع التقليب بلطف بواسطة ملعقة خشبية أو سباتولا.
  • أضيفي الجزر المبشور مع المكسرات والزبيب، وقلبي حتى تتوزع المكونات بشكل متساوة.
  • اسكبي الخليط في القالب المُجهز.
  • أدخلي الكيك إلى الفرن لمدة تتراوح بين 40 – 50 دقيقة، أو حتى يخرج عود خشبي نظيف عند غرسه في منتصف الكيك.
  • اتركي الكيك ليبرد في القالب 10 دقائق، ثم انقليه إلى شبك معدني ليبرد تمامًا.
  • يمكن تزيينه بكريمة الجبن التي تمنحه طعم لا يقاوم.
  • لنجاح كيكة الجزر، لا تبالغي في خفق الدقيق بعد إضافته حتى لا تصبح الكيكة قاسية.
  • يفضل استخدام الجزر المبشور ناعم للحصول على قوام طري.
  • يمكن استبدال نصف كمية الزيت بزيت جوز الهند أو زبادي لزيادة القيمة الغذائية.
  • إذا كنتى ترغبين في نسخة أكثر صحة، استبدلي نصف كمية الدقيق بدقيق الشوفان أو دقيق القمح الكامل.
  • يفضل حفظ الكيك في الثلاجة إذا كانت مغطاة بكريمة الجبن.
طريقة عمل كريمة الجبن (للتزيين)

المكونات:-

200 جرام جبن كريمي مثل فيلادلفيا

نصف كوب زبدة طرية

كوب ونصف سكر بودرة منخول

ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:-

  • اخفقي الجبن مع الزبدة حتى يصبح الخليط ناعم.
  • ثم أضيفي السكر البودرة تدريجيا مع الفانيليا، واستمري بالخفق حتى تحصلي على كريمة متماسكة وناعمة.
  • يمكنك فردها على وجه الكيك وتزيينها بجوز مجروش أو مبشور برتقال لمزيد من النكهة.

فوائد كيكة الجزر

  • غنية بالألياف بفضل وجود الجزر.
  • مصدر لفيتامين A المهم لصحة العينين والمناعة.
  • تحتوي على المكسرات التي تمد الجسم بالدهون الصحية والبروتين.
  • حلوى متوازنة بين الطعم اللذيذ والفوائد الغذائية.
