تواجده على الإفطار ضروري لصحة أسرتك، فوائد الجرجير

فوائد الجرجير، الجرجير من الخضروات الورقية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر، وهو منتشر على مستوى العالم ويستخدم في عمل السلطات والمقبلات.

وفوائد الجرجير عديدة لقيمته الغذائية العالية، وكان يستخدم في الطب القديم والوصفات التجميلية قديما، وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن الجرجير من الخضروات الورقية الخضراء التي تتمتع بشعبية كبيرة في المطبخ العربي والعالمي، ليس فقط لطعمه المميز الحار قليلا، وإنما لفوائده الصحية العديدة التي جعلت منه غذاءً دوائيًّا منذ القدم، وقد كان معروفا عند الفراعنة والرومان والإغريق كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض، كما أثبتت الدراسات الحديثة قيمته الغذائية العالية.

القيمة الغذائية للجرجير

وأضاف د. السيد: يحتوي الجرجير على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، من أبرزها فيتامين A وC وK، ومعادن مهمة مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، ونسبة جيدة من الألياف الغذائية، وسعرات حرارية قليلة جدا، مما يجعله مناسب للرجيم.

فوائد الجرجير للصحة

وتابع، أن من فوائد الجرجير للصحة:

الجرجير يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من الكوليسترول الضار وتحمي الأوعية الدموية من التصلب.

كما أن البوتاسيوم الموجود به يساعد على ضبط ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين K، يساعد الجرجير على تقوية العظام ودعم كثافتها، والوقاية من هشاشة العظام خاصة عند كبار السن.

الألياف الغذائية في الجرجير تساهم في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتنظيف القولون وطرد السموم من الجسم.

غناه بفيتامين C والعديد من مضادات الأكسدة يجعله داعم قوي لجهاز المناعة، حيث يساعد في محاربة الالتهابات والفيروسات والعدوى.

يحتوي الجرجير على فيتامين A واللوتين والبيتا كاروتين، وهي عناصر تحافظ على صحة العينين وتقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الجرجير بانتظام يساعد على خفض مستوى السكر في الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.

بفضل سعراته الحرارية المنخفضة وغناه بالألياف، يعطي الجرجير إحساس بالشبع لفترة أطول، مما يجعله خيار مثالي في الحميات الغذائية.

يعرف الجرجير منذ القدم بأنه من أقوى المنشطات الطبيعية، حيث يساهم في تنشيط الدورة الدموية وزيادة إفراز بعض الهرمونات المرتبطة بالخصوبة والرغبة الجنسية عند الرجال والنساء.

فوائد الجرجير، فيتو

فوائد الجرجير للبشرة والشعر

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن من فوائد الجرجير التجميلية:

يساعد في تجديد خلايا الجلد لاحتوائه على فيتامين C.

يحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد بفضل مضادات الأكسدة.

يساهم في علاج حب الشباب وتنظيف البشرة من الشوائب.

يمنح الوجه إشراقة طبيعية ونضارة ملحوظة.

يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه بفضل احتوائه على الكبريت والزنك.

يساعد على ترطيب الشعر ومنحه لمعان طبيعي.

يحفز نمو الشعر ويزيد كثافته.

يستخدم في وصفات طبيعية كعصير الجرجير لعلاج القشرة ومشاكل فروة الرأس.

نصائح عند تناول الجرجير

وأضاف اخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول الجرجير طازج للحصول على أكبر قدر من فوائده، ويجب غسله جيدا للتخلص من أي بكتيريا أو أتربة، ولا ينصح بالإفراط في تناوله بكثرة مفرطة لمرضى الغدة الدرقية، لأنه يحتوي على مركبات قد تؤثر على عمل الغدة عند الإفراط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.