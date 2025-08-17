فوائد الشمر، يحمى من الأرق والالتهابات ويقوي المناعة

فوائد الشمر، الشمر من الأعشاب الشهيرة التي عرفت على مر العصور ويقدم كمشروب دافيء ويستخدم فى تحضير المخبوزات ويدخل فى صناعة بعض الأدوية.

وفوائد الشمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وكان يستخدم في الطب القديم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشمر من النباتات العطرية الشهيرة التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي والطهي نظرا لفوائده الصحية المدهشة ونكهته المميزة، ويتميز الشمر ببذوره الخضراء الصغيرة ورائحته القوية المشابهة لليانسون، ويستخدم في صور متعددة مثل البذور، الزيت العطري، الشاي، وحتى كخضار يطهى في الأطعمة.

القيمة الغذائية للشمر

وأضافت منى، أن الشمر غني بالعناصر الغذائية التي تجعله غذاء صحي متكامل، حيث يحتوي على:

الفيتامينات مثل فيتامين C، وفيتامين A، وفيتامينات مجموعة B.

المعادن مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، والحديد.

الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم.

مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والفينولات.

الزيوت الطيارة مثل الأنيثول والفينشون، وهي المسؤولة عن رائحته وفوائده الطبية.

فوائد الشمر

فوائد الشمر الصحية

وتابعت، أن من فوائد الشمر التى تدفعنا لتناوله:-

يعد الشمر من أفضل الأعشاب للهضم، حيث يساعد على طرد الغازات من الأمعاء والتقليل من الانتفاخ، وتحسين حركة الأمعاء والتخلص من عسر الهضم، وتهدئة القولون العصبي بفضل خصائصه المضادة للتقلصات.

الشمر يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة، مما يجعله مفيدًا في تهدئة السعال والبلغم، وتوسيع الشعب الهوائية وتحسين التنفس، والتخفيف من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

الألياف الموجودة في الشمر تساعد على خفض الكوليسترول الضار.

والبوتاسيوم يعمل على ضبط ضغط الدم.

مضادات الأكسدة تقلل من خطر تصلب الشرايين وتحمي القلب.

الشمر له تأثير مشابه لهرمون الإستروجين الطبيعي، مما يجعله مفيد في تخفيف أعراض ما قبل الدورة الشهرية (التقلصات والتوتر)، وتقليل أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة.

يستخدم تقليديا لزيادة إدرار الحليب عند الأمهات المرضعات.

فيتامين C الموجود في الشمر يقوي جهاز المناعة.

مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات المزمنة.

الشمر يحتوي على فيتامين A الذي يحافظ على صحة العين، ومضادات الأكسدة تحمي من أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي.

الألياف الغذائية تزيد من الشعور بالشبع وتقلل من الشهية، وشاي الشمر يساهم في تحسين عملية الأيض والتخلص من احتباس السوائل.

الشمر يعزز نمو الشعر بفضل غناه بالمعادن والفيتامينات.

يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من التجاعيد بفضل مضادات الأكسدة، زيساعد على تنقية البشرة من السموم.

الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم في الشمر يقوون العظام والأسنان، ويقي من هشاشة العظام خاصة عند النساء بعد سن اليأس.

رائحة الشمر العطرية تساعد على الاسترخاء، ومركباته الطبيعية قد تساهم في تقليل القلق والتوتر وتحسين النوم.

محاذير تناول الشمر

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية، أنه رغم فوائد الشمر العديدة، إلا أن هناك بعض الاحتياطات التى يجب اتباعها عند تناول الشمر، منها:-

الإفراط في تناوله قد يسبب الإسهال أو اضطرابات هضمية.

قد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص.

يجب على النساء الحوامل استشارة الطبيب قبل استخدامه بكثرة، لأنه قد يؤثر على الهرمونات.

مرضى السرطان الحساس للهرمونات (مثل سرطان الثدي) يفضل أن يتجنبوا الإفراط فيه.

