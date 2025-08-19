فوائد الكراوية، كوب واحد يوميا يغنيكِ عن مشروبات عديدة للحفاظ على جهاز المناعة

فوائد الكراوية، الكراوية من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ زمن بعيد وكانت تستخدم في الطب القديم واشتهرت بفاعليتها فى علاج مشاكل المعدة.

وفوائد الكراوية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن الكراوية من النباتات العطرية التي اشتهرت منذ القدم في العالم العربي والشرقي، حيث تستخدم كتوابل في إعداد الأطعمة والحلويات، كما تدخل في صناعة بعض المشروبات الطبية والشاي العشبي. وتتميز الكراوية بطعمها اللذيذ ورائحتها الزكية، إضافة إلى قيمتها الغذائية العالية وخصائصها العلاجية المتعددة.

القيمة الغذائية للكراوية

وأضافت: تحتوي بذور الكراوية على مجموعة من العناصر المفيدة للجسم، مثل:

الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A وبعض فيتامينات B.

المعادن مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، الزنك، والبوتاسيوم.

الزيوت الطيارة مثل الكارفون والليمونين التي تمنحها رائحتها المميزة وفوائدها العلاجية.

فوائد الكراوية

فوائد الكراوية الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكراوية التى تدفع لتناولها يوميا الآتي:

تعتبر الكراوية من أفضل الأعشاب التي تساعد على التخلص من الانتفاخ والغازات.

تخفف من تقلصات المعدة والأمعاء بفضل احتوائها على الزيوت العطرية المهدئة.

ينصح بتناول مشروب الكراوية بعد الأكل لتسهيل الهضم والوقاية من عسر الهضم.

الكراوية فعالة في التخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي مثل التقلصات والانتفاخ.

تساعد على استرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، مما يقلل التشنجات.

يعرف مشروب الكراوية بدوره في تهدئة مغص الرضع.

يعطي بكميات صغيرة لتخفيف الغازات والمغص عند الأطفال حديثي الولادة.

الكراوية تساعد على إذابة البلغم وتهدئة السعال.

تدخل في بعض العلاجات الشعبية لنزلات البرد والإنفلونزا.

بفضل محتواها من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والفيتامينات، تساعد الكراوية في حماية الجسم من الأمراض.

تعزز مقاومة الالتهابات والعدوى البكتيرية والفيروسية.

غنية بالبوتاسيوم الذي يساهم في ضبط ضغط الدم.

تحتوي على مركبات تقلل من مستوى الكوليسترول الضار، مما يحمي من أمراض القلب.

غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم الضروريين لبناء العظام.

تساعد على الوقاية من هشاشة العظام خاصة عند النساء بعد سن اليأس.

تستخدم الكراوية كمدر طبيعي للبول، مما يساعد في تنقية الجسم من السموم.

تقلل من احتباس السوائل في الجسم.

تساعد على تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف آلامها.

تستخدم كمدر طبيعي للحليب عند الأمهات المرضعات لزيادة إدرار اللبن.

مضغ بذور الكراوية أو استخدامها كغسول فموي يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا تحافظ على صحة الفم.

نصائح عند استخدام الكراوية

وأوضحت استشارى التغذية في، أنه يفضل تناول الكراوية بكميات معتدلة حتى لا تسبب اضطرابات في المعدة، والحوامل ينصح لهن باستشارة الطبيب قبل تناولها بكميات كبيرة، ويمكن اعتمادها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.