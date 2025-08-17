فوائد زبدة الفول السوداني، ومتى تسبب الحساسية والتسمم؟

تُعد زبدة الفول السوداني من الأطعمة الشعبية التي تتميز بمذاقها الغني وقوامها الفريد، كما أنها مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية، وتوفر طاقة متوازنة للجسم. إلا أنها، شأنها شأن أي غذاء آخر، تحمل بعض المحاذير الصحية، خاصةً لمن يعانون من حساسية الفول السوداني، بالإضافة إلى احتواء بعض أنواعها المصنّعة على مكونات غير صحية.

الحساسية المفرطةمن زبدة الفول السوداني

تُعتبر حساسية الفول السوداني من أخطر أنواع الحساسية الغذائية، إذ قد تؤدي إلى الحساسية المفرطة، وهي رد فعل تحسسي حاد يهدد الحياة، وتتطور أعراضه بسرعة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

وتشمل أعراض الحساسية المفرطة:

الشعور بـالإغماء أو الدوار.

صعوبة التنفس أو الصفير.

سرعة ضربات القلب.

الارتباك والقلق.

جفاف الجلد.

الانهيار أو فقدان الوعي.

طفح جلدي (شرى) أو تورم.

ألم في المعدة، غثيان، أو قيء.

في حال ظهور هذه الأعراض، يجب التصرف فورًا:

التأكد مما إذا كان الشخص يحمل قلم أدرينالين واستخدامه فورًا حسب التعليمات.

الاتصال برقم الطوارئ.

وضع المصاب على السرير، وعلى جانبه إذا كان يتقيأ.

البقاء معه حتى وصول فريق الطوارئ.

فوائد صحية عديدة لزبدة الفول السوداني

لمن لا يعانون من الحساسية، يُنصح باختيار زبدة الفول السوداني الطبيعية، التي تُصنع من الفول السوداني والملح فقط، للاستفادة من فوائدها العديدة وتجنب المكونات الإضافية الضارة الموجودة في بعض الأنواع المصنّعة، مثل السكر والدهون المتحولة.

1. مصدر غني بالبروتين والدهون الصحية

تُعدّ زبدة الفول السوداني مصدرًا جيدًا للبروتين، إذ تحتوي حصة 100 جرام على 22.5 جرامًا من البروتين، مما يجعلها خيارًا ممتازًا مقارنةً بمعظم الأطعمة النباتية الأخرى، ومع ذلك، فهي تفتقر إلى الحمض الأميني الأساسي الميثيونين، والذي يوجد بكميات أكبر في البروتين الحيواني.

كما أنها غنية بالدهون، حيث تحتوي على حوالي 51 جرامًا من الدهون لكل 100 جرام، إلا أن معظم هذه الدهون صحيّة للقلب، مثل حمض الأوليك الذي يربط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين حساسية الأنسولين.

2. مناسبة للحميات منخفضة الكربوهيدرات

تتميز زبدة الفول السوداني بانخفاض محتواها من الكربوهيدرات، مما يجعلها مناسبة لأنظمة غذائية مثل حمية الكيتو، كما أنها تُسبب ارتفاعًا منخفضًا جدًا في نسبة السكر في الدم، ما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

وأظهرت دراسات أن تناول زبدة الفول السوداني بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل، وقد يُعزى ذلك إلى محتواها من حمض الأوليك ومضادات الأكسدة.

3. غنية بالفيتامينات والمعادن

تحتوي زبدة الفول السوداني على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك فيتامين E، وفيتامينات B (النياسين وB6 وحمض الفوليك)، بالإضافة إلى المغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز.

4. مصدر لمضادات الأكسدة

تحتوي زبدة الفول السوداني على مركبات نشطة بيولوجيًا، مثل حمض الباراكوماريك ومضادات الأكسدة الأخرى. كما أنها تحتوي على كميات من الريسفيراترول الذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

مخاطر عديدة لزبدة الفول السوداني المصنعة والطبيعية

تُعرّف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية زبدة الفول السوداني الطبيعية بأنها تحتوي على ما لا يقل عن 90% من الفول السوداني، بينما قد تحتوي الأنواع المصنّعة على مكونات إضافية مثل زيت النخيل.

ومع ذلك، فإن زبدة الفول السوداني غير المصنعة قد تحمل خطر وجود الأفلاتوكسينات، وهي سموم تنتج عن فطر ينمو على الفول السوداني.

لذلك، لمن يريد تجنب خطر الأفلاتوكسينات، يمكنه الاعتماد على الأنواع التجارية الخاضعة للرقابة. أما عند اختيار النوع الطبيعي، فيجب التخلص من أي منتج يظهر عليه أي علامات للعفن أو التغير في اللون، وكبديل لزبدة الفول السوداني، يمكن تجربة زبدة اللوز، التي تُعتبر أكثر تغذية من حيث الفيتامينات، والمعادن، والألياف.

على الرغم من محتواها العالي من السعرات الحرارية، فإن تناول كميات معتدلة من زبدة الفول السوداني النقية يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي يهدف إلى فقدان الوزن، وكما هو الحال مع أي غذاء، فإن الاعتدال هو مفتاح الاستفادة من فوائدها الصحية وتجنب أي آثار سلبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.