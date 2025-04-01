أغنى من البرتقال في فيتامين C، زراعة الجيزة تكشف فوائد مذهلة عن الجرجير

كشفت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة عن بعض الحقائق الغذائية الهامة حول الجرجير، حيث أكدت أنه يتمتع بقيمة غذائية عالية تجعله من أفضل الخضروات الورقية التي يمكن إضافتها للنظام الغذائي اليومي.

أهم فوائد الجرجير الصحية

1. غني بفيتامين C أكثر من البرتقال:



أوضحت زراعة الجيزة أن الجرجير يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين C مقارنة بالبرتقال، مما يجعله عنصرًا قويًا في تعزيز المناعة وتحسين صحة الجلد.



2. يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك:



ويتميز الجرجير بكونه مصدرًا غنيًا بحمض الفوليك أكثر من الموز، وهو عنصر ضروري لصحة المرأة الحامل وتكوين خلايا الدم الحمراء.



3. يمتلك نسبة حديد تفوق السبانخ:



ومن الحقائق المذهلة عن الجرجير أنه يحتوي على كمية من الحديد تفوق تلك الموجودة في السبانخ، مما يجعله خيارًا ممتازًا للوقاية من فقر الدم وتعزيز مستويات الطاقة.

أهمية الجرجير في النظام الغذائي

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة أن إضافة الجرجير إلى الوجبات اليومية يعزز الصحة العامة، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن الأساسية، كما أوصت بتناوله طازجًا في السلطة أو العصائر الطبيعية للاستفادة القصوى من فوائده الغذائية.

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