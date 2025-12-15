سُّلطان عُمان يمنح وسامًا من الدرجة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة

الإثنين 15 ديسمبر 2025
منح سلطان عُمان السُّلطان هيثم بن طارق وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك خلال استقباله  بقصر البركة العامر، تقديرًا  لدوره الدبلوماسي والسياسي البارز، وجهوده المتواصلة في دعم مسارات حل النزاعات، وتعزيز السِّلم والأمن الدوليين.


من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ تقديره لنيله التكريم السامي من لدن جلالة السُّلطان المعظم، مثمنًا دور سلطنة عُمان البناء، وجهودها الدبلوماسية الحكيمة في دعم الحوار، وتعزيز الوساطة، والإسهام في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بروح المسؤولية والتعاون، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة مع سلطنة عُمان لخدمة الاستقرار والسلام على الصعيد الدولي.

حضر المقابلة  السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي حسين بن علي بن عبداللطيف المستشار بالمكتب الخاص، إلى جانبه جيل ميشو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، وهانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية.

