سُّلطان عُمان يمنح وسامًا من الدرجة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة

18 حجم الخط

منح سلطان عُمان السُّلطان هيثم بن طارق وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك خلال استقباله بقصر البركة العامر، تقديرًا لدوره الدبلوماسي والسياسي البارز، وجهوده المتواصلة في دعم مسارات حل النزاعات، وتعزيز السِّلم والأمن الدوليين.



من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ تقديره لنيله التكريم السامي من لدن جلالة السُّلطان المعظم، مثمنًا دور سلطنة عُمان البناء، وجهودها الدبلوماسية الحكيمة في دعم الحوار، وتعزيز الوساطة، والإسهام في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بروح المسؤولية والتعاون، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة مع سلطنة عُمان لخدمة الاستقرار والسلام على الصعيد الدولي.

حضر المقابلة السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي حسين بن علي بن عبداللطيف المستشار بالمكتب الخاص، إلى جانبه جيل ميشو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، وهانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.