فوائد الجرجير، يقوي العظام والمناعة وينظف الكبد من السموم

فوائد الجرجير، الجرجير من الخضراوات الورقية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر ويستخدم فى عمل المقبلات والسلطات.

وفوائد الجرجير، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجرجير من أشهر أنواع الخضروات الورقية التي تتميز بمذاقها اللاذع وفوائدها الصحية المتعددة، ويستخدم منذ القدم كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض، كما أنه عنصر أساسي في السلطات والأطباق المختلفة.

القيمة الغذائية للجرجير

وأضافت منى، أن الجرجير غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة، حيث يحتوي على:

فيتامين A وC وK

حمض الفوليك

الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم

مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويدات

نسبة عالية من الألياف الغذائية

فوائد الجرجير

فوائد الجرجير الصحية

وتابعت، أن من فوائد الجرجير التى تدفعنا لتناوله:-

يساعد الجرجير في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد.

يحتوي على مركبات النترات الطبيعية التي تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.

يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

غني بفيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد على محاربة الالتهابات والفيروسات.

مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين K اللذين يلعبان دور مهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على ألياف غذائية تساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول.

يسرع عملية التمثيل الغذائي مما يساعد على حرق الدهون.

أليافه الغذائية تسهل عملية الهضم وتمنع الإمساك.

يساعد في تنظيف المعدة وطرد السموم من الجسم.

يقوي بصيلات الشعر ويقلل من تساقطه بفضل محتواه من المعادن والفيتامينات، ويحفز نمو الشعر ويزيد من كثافته، ويمكن استخدامه كعصير أو زيت لتغذية فروة الرأس.

غني بفيتامين A والكاروتينات مثل اللوتين والبيتا كاروتين، مما يحافظ على صحة العينين ويقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

يحافظ على نضارة البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد بفضل مضادات الأكسدة، وفيتامين C فيه يعزز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة وحيوية، ويساعد في علاج حب الشباب والبقع الداكنة لخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات.

يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله مفيد لمرضى السكري، وأليافه تساعد في التحكم بمستويات الجلوكوز في الدم.

يعمل كمطهر طبيعي للكبد ويساعد في تحسين وظائفه.

يساهم في طرد السموم والمواد الضارة من الجسم.

تشير الدراسات إلى أن تناول الجرجير بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والثدي والرئة.

يحافظ على صحة الدماغ والذاكرة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.

يساهم في تحسين صحة الجهاز التنفسي والوقاية من أمراض الرئة.

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