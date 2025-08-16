تعزز صحة القلب وتساعد على خسارة الوزن، 6 فوائد صحية للفاصوليا بأنواعها المختلفة

تُعد الفاصوليا، بتعدد أنواعها وفوائدها، من الأطعمة الأساسية التي لا غنى عنها في الأنظمة الغذائية حول العالم، فهي ليست مجرد حبوب بسيطة، بل "غذاء خارق" غني بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

توجد أنواع لا حصر لها من الفاصوليا، لكل منها قوامه ونكهته المميزة، مثل الفاصوليا السوداء، والفاصوليا الحمراء، والحمص، والفول المدمس، وفول الصويا وغيرها الكثير.

6 فوائد صحية للفاصوليا

تُقدم الفاصوليا مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعلها خيارًا غذائيًا مثاليًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أهمها:

مكافحة الأمراض: بفضل غناها بالبروتين النباتي والألياف، تُقلل الفاصوليا من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. كما أنها مصدر غني بالمعادن الأساسية مثل النحاس، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات ب التي تُعزز صحة الدماغ والجهاز العصبي.

تحسين الهضم: تحتوي الفاصوليا على الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان. الألياف غير القابلة للذوبان تمنع الإمساك، بينما تُغذي الألياف القابلة للذوبان البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُحسن عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

تثبيت سكر الدم: تُظهر الأبحاث أن تناول الفاصوليا بانتظام يُساعد على خفض مستويات سكر الدم، مما يُجنب الارتفاعات المفاجئة والتقلبات الحادة التي تؤثر على مستويات الطاقة، خاصةً لمرضى السكري وغير المصابين به على حد سواء.

المساعدة في إنقاص الوزن: أظهرت دراسات سريرية أن تناول الفاصوليا يُساهم في فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم، حتى دون تقليل السعرات الحرارية، ويعود ذلك إلى الشعور بالشبع الذي تُوفره، حيث تستغرق وقتًا أطول في الهضم بفضل محتواها العالي من الألياف والبروتين.

تعزيز صحة القلب: تُعد الفاصوليا حليفًا قويًا لصحة القلب، حيث يساعد البوتاسيوم الموجود فيها على الحفاظ على ضغط دم صحي. كما أن الألياف القابلة للذوبان تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والالتهابات.

الوقاية من السرطان: على الرغم من أنه لا يوجد غذاء واحد يقي من السرطان، إلا أن المغذيات النباتية الموجودة في الفاصوليا تُساهم في تقليل خطر الإصابة به. فالفاصوليا السوداء، على سبيل المثال، غنية بمادة الأنثوسيانين التي تحمي خلايا الجسم من تلف الحمض النووي المسبب للسرطان.

كيفية التغلب على الغازات وتضيف الفاصوليا إلى النظام الغذائي

للتغلب على الآثار الجانبية المزعجة مثل الغازات، يمكن اتباع النصائح التالية:

للفاصوليا الجافة: انقعها ليلة كاملة واطبخها جيدًا، ثم تخلص من ماء الطهي واشطفها قبل تناولها.

للفاصوليا المعلبة: اغسلها جيدًا واغليها قبل الأكل.

تناولها ببطء: ابدأ بكميات صغيرة وزدها تدريجيًا.

يمكن إضافة الفاصوليا بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي، ويمكن تجربتها في السلطات، والشوربات، واليخنات، أو استخدمها كبديل صحي للحم في التاكو أو الفطائر، وحتى في المخبوزات كبديل للدقيق.

