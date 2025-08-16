فوائد بذور الشيا، لصحة القلب وجمال البشرة والشعر

فوائد بذور الشيا، تُعد بذور الشيا واحدة من أبرز الأطعمة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت تُصنف ضمن قائمة “الأطعمة الخارقة – Superfoods”.

ورغم صغر حجمها، فإن بذور الشيا تحتوي على تركيبة غذائية غنية تجعلها مصدرًا هامًا للطاقة والعناصر الضرورية للجسم، وقد استخدمت قديمًا كمصدر للطاقة والقوة والتحمل.

واليوم، يزداد الإقبال العالمي على بذور الشيا لما لها من فوائد صحية وجمالية متنوّعة.

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن بذور الشيا رغم حجمها الصغير، إلا أنها كنز غذائي ضخم يجمع بين الفوائد الصحية والجمالية، نظرا لما تحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.

أهم فوائد بذور الشيا لصحة الجسم

بذور الشيا لصحتك

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد بذور الشيا، وأسباب انتشارها الكبير بين محبي الأكل الصحي والباحثين عن نمط حياة متوازن.



أولًا: غنية بالعناصر الغذائية الأساسية

رغم حجمها الصغير، إلا أن بذور الشيا تُعد مخزنًا للفيتامينات والمعادن. فهي تحتوي على:

نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

كميات وفيرة من أحماض أوميغا-3 الدهنية، المفيدة لصحة القلب والمخ.

بروتين نباتي عالي الجودة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للنباتيين.

معادن أساسية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، والزنك، التي تدعم صحة العظام والأسنان.

تُظهر التحاليل أن ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا تحتويان على حوالي 10 جرامات من الألياف، و5 جرامات من البروتين، وكمية من الكالسيوم تعادل الموجودة في كوب من الحليب تقريبًا.

ثانيًا: دعم صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3، التي تساهم في:

تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

خفض ضغط الدم.

الحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

كما أن الألياف الموجودة في الشيا تساعد على تنظيم نسبة الدهون في الدم، ما يقلل من مخاطر الجلطات وأمراض القلب المزمنة.

ثالثًا: تحسين الهضم وإنقاص الوزن

واحدة من أهم فوائد بذور الشيا هي محتواها الغني بالألياف القابلة للذوبان، التي تمتص الماء وتشكل مادة هلامية في المعدة، مما يساعد على:

الشعور بالشبع لفترات أطول، وبالتالي تقليل كميات الطعام المتناولة.

تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

بفضل هذه الخصائص، تدخل بذور الشيا في كثير من أنظمة التخسيس كعامل مساعد للسيطرة على الوزن.

رابعًا: تعزيز صحة العظام والأسنان

تحتوي بذور الشيا على نسبة كبيرة من الكالسيوم تفوق الموجودة في بعض منتجات الألبان. كما أنها غنية بالمغنيسيوم والفوسفور والبروتين، وهي عناصر أساسية لبناء العظام والحفاظ على كثافتها. لهذا السبب، ينصح بها للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام أو لا يحصلون على كفايتهم من منتجات الألبان.

خامسًا: تنظيم مستويات السكر في الدم

من الفوائد المهمة لبذور الشيا أنها تساعد على إبطاء امتصاص السكر بعد الوجبات، بفضل الألياف القابلة للذوبان التي تحتوي عليها. وهذا يساعد على:

منع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر.

تحسين حساسية الجسم للإنسولين.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

لهذا، تعتبر خيارًا غذائيًا مناسبًا لمرضى السكري عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

سادسًا: تحسين صحة الجلد ومكافحة الشيخوخة

الأحماض الدهنية أوميجا-3 ومضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا تساعد على حماية البشرة من:

الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

ظهور التجاعيد المبكرة.

الالتهابات الجلدية.

كما أن محتواها من الزنك يعزز التئام الجروح ويمنح البشرة نضارة طبيعية. وتُستخدم بذور الشيا أو زيتها في العديد من منتجات العناية بالبشرة لترطيبها وحمايتها من الجفاف.

سابعًا: مصدر ممتاز للطاقة والقدرة على التحمل

كان محاربو المايا والأزتيك يتناولون بذور الشيا قبل المعارك والرحلات الطويلة لزيادة قوتهم وقدرتهم على التحمل. ويرجع ذلك إلى مزيجها الفريد من البروتين، والدهون الصحية، والكربوهيدرات المعقدة، التي تمنح الجسم طاقة ثابتة دون ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر.

اليوم، يحرص الرياضيون على إدخال الشيا في وجباتهم قبل التمارين لما تمنحه من طاقة وتحمل.

ثامنًا: سهولة الاستخدام والتنوع في التحضير

من المميزات الإضافية لبذور الشيا أنها لا تحتاج إلى تجهيز معقد. يمكن إضافتها إلى:

العصائر والزبادي.

السلطات والشوربات.

المخبوزات الصحية.

الحليب النباتي أو الماء لعمل "بودينج الشيا".

وعند نقعها بالماء أو الحليب لعدة ساعات، تتضاعف أحجامها وتشكل قوامًا هلاميًا يستخدم كبديل صحي للبيض في المخبوزات النباتية.

تاسعًا: دعم صحة الحمل

بذور الشيا تُعتبر غذاءً مهمًا للمرأة الحامل، لأنها تحتوي على:

الأوميغا-3 الضروري لنمو دماغ الجنين.

الحديد لمنع الأنيميا.

الكالسيوم لتقوية العظام والأسنان.

البروتين لدعم نمو أنسجة الجنين.

لكن يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إدخالها في النظام الغذائي للحامل.

عاشرًا: تعزيز صحة الشعر

لا تقتصر فوائد الشيا على الصحة العامة فقط، بل تمتد إلى الشعر أيضًا. إذ تحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية الضرورية لنمو الشعر، بجانب أوميغا-3 الذي يمنحه لمعانًا وقوة. كما أن مضادات الأكسدة تحمي فروة الرأس من الالتهابات والجفاف.



إن إدخال ملعقتين يوميًا من بذور الشيا إلى نظامك الغذائي قد يكون خطوة صغيرة، لكنها تحدث فارقًا كبيرًا في صحتك وحيويتك على المدى الطويل.

بذور الشيا وفوائدها



الأضرار المحتملة لبذور الشيا

ورغم الفوائد العديدة لبذور الشيا، إلا أن الإفراط في تناولها أو استخدامها بطريقة خاطئة قد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية التي يجب الانتباه إليها:

أولًا: مشاكل الجهاز الهضمي

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهو ما قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي عند الإفراط في تناولها. فقد يعاني البعض من انتفاخات، غازات، إمساك أو إسهال إذا تجاوزوا الكمية الموصى بها يوميًا، خاصة في حالة عدم شرب الماء بكميات كافية.

ثانيًا: خطر الاختناق

نظرًا لقدرة بذور الشيا الكبيرة على امتصاص الماء والتضخم عدة أضعاف حجمها، فإن تناولها جافة ثم شرب القليل من الماء بعدها قد يؤدي إلى انتفاخها داخل المريء، مما يزيد من احتمالية حدوث اختناق أو صعوبة في البلع، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الحلق أو البلع.

ثالثًا: التداخل مع الأدوية

قد تتداخل بذور الشيا مع بعض الأدوية نظرًا لتأثيرها المباشر على ضغط الدم ومستويات السكر. فهي تساعد بطبيعتها على خفض الضغط وتنظيم سكر الدم، مما قد يضاعف تأثير أدوية الضغط أو أدوية السكري. كما أن احتواءها على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 قد يعزز من مفعول الأدوية المضادة للتجلط، وبالتالي يزيد من سيولة الدم واحتمالية حدوث نزيف.

رابعًا: الحساسية

على الرغم من ندرتها، إلا أن بعض الأشخاص قد يصابون بحساسية تجاه بذور الشيا. وتظهر هذه الحساسية في صورة طفح جلدي، حكة، تورم، أو صعوبة في التنفس في الحالات الشديدة، مما يستوجب التوقف عن تناولها فورًا واللجوء إلى الطبيب.

خامسًا: زيادة الوزن عند الإفراط

صحيح أن بذور الشيا تساعد على الشعور بالشبع وتدخل في أنظمة إنقاص الوزن، إلا أنها في الوقت نفسه غنية بالسعرات الحرارية. فملعقتان كبيرتان تحتويان على نحو 120 سعرة حرارية، ما يعني أن الإفراط في استهلاكها دون الانتباه لإجمالي السعرات اليومية قد يؤدي إلى نتيجة عكسية وزيادة الوزن بدل فقدانه.

الكمية الموصى بها

يُنصح بعدم تجاوز ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا يوميًا (ما يعادل 30 جرامًا تقريبًا)، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء وتناولها بشكل تدريجي، لتفادي أي مشكلات هضمية أو آثار جانبية غير مرغوبة.

