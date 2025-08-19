الثلاثاء 19 أغسطس 2025
صحة أسيوط تجري مرورا مفاجئا على مخازن الأدوية وإدارة الصيدلة

حملة صحة أسيوط، فيتو

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، مروراً مفاجئا علي إدارة الصيدلة ومخازن الأدوية للتأكد من انتظام سير العمل وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزيعها بناء علي الخطة الموضوعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة وفقًا للإحتياج ومؤشرات الأداء.

 

رافقه خلال الجولة الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة ودكتور عبد المالك محمود مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية ودكتورة نهي عبد الله مدير إدارة الرعاية الأساسية ودكتورة فاطمة الشيمي مدير إدارة الإعلام السكاني والمعتصم بالله السيوطي مساعد مدير إدارة متابعة المديريات وهبة فتحي مفتش مالي وإداري بإدارة متابعة المديريات وبحضور دكتورة سمر الألفي مدير عام الإدارة العامة للصيادلة بأسيوط، فيتو وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل والتأكد من مدى توافر الأدوية والتطعيمات والأمصال، وكذلك متابعة درجات حرارة سلسلة التبريد بالمخازن.

 

جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط 

 

وخلال جولته تابع وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومرافقوه التأكد من توافر الكميات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة والتأكد من عدم وجود أي أصناف راكدة، مع تكليف مديرة إدارة الإمداد الدوائي بوضع خطة لتحليل نسب استهلاك الأصناف المختلفة وفقًا لمعدلات الاستخدام بالمنافذ وتردد متلقي الخدمة عليها، مع متابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخزن الإقليمي قبل إنتهائها بوقت كافي.

متابعة صرف الأدوية وخاصة أدوية الطوارئ

 

وتابع وكيل الوزارة ومرافقوه خلال جولتهم، تواجد الصيادلة ومدى متابعة صرف الأدوية وخاصة أدوية الطوارئ مشددا على ضرورة المتابعة عن كثب مع مخازن الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية لسرعة توفير النواقص إن وجدت لتسهيل تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمنتفعين ولحسن سير وانتظام العمل، كما تابع التأكيد على تفعيل خطة الطوارئ والتأكد من جاهزية صيادلة المخازن للصرف عند الحاجة. 

وشدد وكيل وازرة الصحة بأسيوط على ضرورة وضع آلية محددة لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم في المستشفيات والوحدات الصحية، بناءً على معدلات التردد، بالإضافة إلى توفير أرصدة كافية من أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي كمخزون استراتيجي لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أهمية التوسع في تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في  المستشفيات،  لرفع كفاءة الرعاية الدوائية للمرضى.

 

صحة أسيوط تنظم لقاءً لتحقيق أهداف مبادرة "الألف يوم الذهبية"

صحة أسيوط: تجهيز المستشفيات وتشكيل غرفة طوارئ خلال انتخابات الشيوخ

صحة أسيوط بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في خدمات القوافل الطبية

 

وخلال تصريحاته أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط انه تم التنبيه خلال جولته بإدارة الصيادلة على أهمية إحكام الرقابة على صيدليات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وضمان تواجد الصيادلة بمقار عملهم في الأوقات المحددة، مع ضرورة  وضع خطة لتوزيع  الصيادلة  على الأماكن التي تعاني من عجز لضمان تغطية شاملة لجميع المنشآت الصحية موضحًا دور التفتيش الصيدلي في  مراقبة وضبط سوق الدواء، والتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الصيدلانية، ومتابعة التزام المنشآت الصيدلية باللوائح والقوانين، والتحقق من سلامة تداول الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من صرفها وتخزينها بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى ملاحقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

