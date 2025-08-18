الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة أسيوط ترفع درجة الاستعداد لمواجهة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية بالمحافظة، تزامنًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحدوث نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على فترات متقطعة.

 

تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية 

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع التنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

 

اتخاذ الإجراءات الوقائية خاصة على الطرق السريعة والداخلية

كما شدد اللواء هشام أبوالنصر على رؤساء الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، خاصة على الطرق السريعة والداخلية، والتأكد من جاهزية المعدات والمركبات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، إلى جانب رفع أي آثار قد تنتج عن شدة الرياح، كما وجه مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف لتغطية جميع المراكز والمدن، كما كلف إدارة المرور بتكثيف جهودها على الطرق السريعة والفرعية لضمان سلامة المواطنين.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس غدا، رياح تلطف الأجواء ومثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

 

وناشد محافظ أسيوط المواطنين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات المرورية، مؤكدًا جاهزية المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارئ عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام (2135858/088 – 2135727/088 – 2135670/088)، وكذلك من خلال الواتس آب وتليجرام على رقم (01066628906)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الرقم (16528) أو من خلال موقعها الإلكتروني www.shakwa.eg.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الهيئة العامة للأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة محافظ أسيوط مجلس الوزراء محافظة اسيوط مركز سيطرة الشبكة الوطنية منظومة الشكاوي الحكومية نشاط للرياح المثيرة للأتربة

مواد متعلقة

ضمن الموجة 27، إزالة فورية لـ39 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط

ضبط 18 ألف لتر بنزين وسولار و7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط

إنهاء إجراءات خروج جثمان شهيدة الواجب التي وافتها المنية في حادث سير بأسيوط

انطلاق اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين STEM بأسيوط 

إغلاق حمام سباحة بأسيوط لمخالفته لاشتراطات الكود المصري

انطلاق مشروعات إنتاج العسل وأبراج الحمام لتأسيس تكتلات اقتصادية بأسيوط

ضبط 542 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 738 محضرًا خلال حملة تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط: حل جذري لمشكلة المياه بقرية درنكة بعد معاناة لعدة سنوات

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

هل يحق لطالب البكالوريا التحويل لنظام الثانوية والعكس؟ متحدث التعليم يجيب (فيديو)

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط وبيان ناري من عمداء الكليات

رفعت فياض يكشف حقيقة الأماكن الشاغرة بكليات القمة لطلاب الثانوية القديمة.. ويصحح مغالطات بيان التنسيق.. ويطالب بإصدار بيانات دقيقة منعًا لتكرار هذا المشهد المرتبك

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في شهر ربيع الأول

ما هو حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

هل تشترط النية في الغسل أو الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads