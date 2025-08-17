إغلاق حمام سباحة بأسيوط لمخالفته لاشتراطات الكود المصري

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن غلق حمام سباحة خاص بمركز شباب أبوتيج، والذي يُدار بنظام حق الانتفاع، وذلك لعدم مطابقته للاشتراطات الواردة بالكود المصري الخاص بحمامات السباحة، وذلك في إطار خطة محافظة أسيوط لمتابعة عوامل الأمن والسلامة داخل حمامات السباحة.

متابعة التزام حمامات السباحة بتطبيق الكود المصري

وأوضح محافظ أسيوط أن قرار الغلق جاء عقب جولة تفقدية أجراها أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، لمتابعة التزام حمامات السباحة بتطبيق الكود المصري وذلك برفقة لجنة ضمت كل من عاطف محمد معاون وكيل الوزارة، حسين أحمد مدير إدارة الرياضة، رمضان طنطاوي مدير إدارة الشؤون القانونية، هشام محروس مدير الإدارة الاستراتيجية، وعبدالمولي محمد من إدارة الرياضة بالمديرية.

عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات المقررة

وخلال الجولة بحمام السباحة بمركز شباب أبوتيج، تبين بالفحص عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات المقررة، حيث وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط على الفور بغلق الحمام وإحالة المقصرين إلى التحقيق.

كما شملت الجولة أيضًا متابعة حمامات السباحة الخاصة التابعة لإدارة أبوتيج، حيث قامت اللجنة المرافقة بفحص الاشتراطات الفنية والأمنية الواردة بالكود المصري، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الكيانات غير المرخصة.

وأكد محافظ أسيوط أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تخالف معايير الأمن والسلامة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة الغلق الفوري لأي حمام سباحة – خاص أو عام – في حالة ثبوت المخالفة وعدم الالتزام باشتراطات السلامة، حفاظًا على حياة المواطنين والمترددين خاصة مع زيادة الإقبال خلال فصل الصيف.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن أجهزة محافظة أسيوط مستمرة في حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الرياضية والخدمية للتأكد من التزامها بالضوابط والقوانين، مشددًا على أن حياة المواطنين تأتي في المقام الأول.

