السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة أسيوط: تجهيز المستشفيات وتشكيل غرفة طوارئ خلال انتخابات الشيوخ

صحة أسيوط تناقش استعدادات
صحة أسيوط تناقش استعدادات مجلس الشيوخ،فيتو

 عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اجتماعا بحضور الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور محمد جمال أحمد وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية والدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور عبد المالك محمود مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي والدكتور جمال النشار مدير إدارة الخدمات الطبية والدكتورة نهي عبد الله مدير إدارة الرعاية الأساسية وبعض مديري إدارات ديوان عام مديرية الصحة لمناقشة استعدادات مديرية صحة أسيوط لإجراء التأمين الطبي الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها أيام 4 و5  أغسطس الجاري.

 

تشكيل غرفة أزمات وطوارئ طوال فترة الانتخابات 

 وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة أزمات وطوارئ برئاسته داخل ديوان المديرية على مدار الساعة خلال فترة الانتخابات، فضلا عن تخصيص مندوب عن المديرية بغرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية أعدت خطة للتأمين الطبي داخل وخارج المقار الانتخابية، ومنها إعداد خطة وقائية بتطهير اللجان الانتخابية بالمراكز والقرى والأحياء بشكل دوري ومتكرر ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي ملاحظات لإجراء عملية الاقتراع في مناخ صحي للمواطنين.
 

رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بأسيوط 

 
 كما وجّه وكيل وزارة الصحة بأسيوط، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، تحسبًا لأية طوارئ، مؤكدًا توفير جميع الأدوية وكافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال الأيام الثلاثة للانتخابات.

 

 

وشدد وكيل الوزارة على حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، وأهمية أن يمارس كل مواطن حقه الدستوري بانتخاب من يمثلة تحت قبة مجلس الشيوخ وضرورة نشر التوعية الصحية أثناء المشاركة بالتباعد والتطهير وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة لكبار السن، مؤكدا توفير كل الإجراءات لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين العاملين بالمديرية والمنشآت الصحية التابعة لها لانتقال العاملين وتوجيههم لمقارهم الانتخابية.

 

استمرار التأمين الطبي للجان انتخابات الشيوخ 

 فيما أوضح الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة بأسيوط، عن استمرار التأمين الطبي للجان انتخابات الشيوخ وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية في كافة القري والمراكز والمدن والاحياء، وذلك ضمن خطة مديرية الصحة بأسيوط للتأمين الطبي للانتخابات مشيرًا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، وفروعها بالادارات الصحية والمستشفيات، لمتابعة تنفيذ إجراءات خطة المديرية للتأمين الطبي للجان الانتخابات، والتأكد من جودة تنفيذها، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وديوان عام المحافظة. 

 

تقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة خلال فترة الانتخابات 

 من جانبه أكد دكتور محمد جمال احمد وكيل مديرية الصحة بأسيوط للشؤون العلاجية استمرار الفرق الطبية المتحركة من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة في العمل كنقاط طبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقري أسيوط، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وإجراء المتابعة الطبية اللحظية للمواطنين، وبخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للاطمئنان على سلامتهم وحالاتهم الصحية، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات، وكذلك استمرار المرور الميداني على المنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة للتأكد من جودة استعداداتها وجاهزيتها، لضمان سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ والتأمين الطبي الجيد.

أسيوط تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ وتستعين بالشباب لتنظيم الناخبين

بعد غلق باب التقدم، 23 مرشحًا لانتخابات الشيوخ في أسيوط

 

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط تضم لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز والمدن والقرى، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم نحو 5 ملايين و207 آلاف نسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الادارة العامة للطب الوقائي الانتخابات التأمين الطبى الصحة والسكان اللجان الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ إنتخابات الشيوخ صحة أسيوط عملية الاقتراع لجان الانتخابات فترة الانتخابات مجلس الشيوخ محافظة اسيوط وزارة الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة بأسيوط وزارة الصحة

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تقيم ندوة بعنوان علم المناعة بين الأمراض الجلدية وأمراض الروماتيزم

زراعة أسيوط تتفقد أعمال المكافحة البستانية بمشتل البداري

جاءوا من كل فج عميق، الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد سلطان الصعيد بأسيوط (فيديو وصور)

صحة أسيوط بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مراقبة الأغذية

تعليم أسيوط يتابع التجهيزات النهائية لمقار اللجان الانتخابية بالمدارس

وكيل تعليم أسيوط يتابع أعمال تجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

تكليف وندب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط يوجه بالاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوحدات المحلية

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية من مسكنها بالقاهرة الجديدة

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

أخبار مصر: مفاجأة بمنزل البلوجر أم مكة، وفاة غامضة لعم أنغام، ترامب يهدد بوتين بـ"النووي"، مأساة في زفة عريس بكفر الشيخ

ترحيل أم سجدة إلى قسم المقطم بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق

وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

5245 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 2 أغسطس 2025

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة عم المطربة أنغام، وقرار عاجل من النيابة

خدمات

المزيد

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، يعقوب عليه السلام، لماذا سُمي "إسرائيل"؟

"الإفتاء" توضح ضوابط ثياب المرأة وحدود عورتها وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بتحسن الحالة الصحية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads