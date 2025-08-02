صحة أسيوط: تجهيز المستشفيات وتشكيل غرفة طوارئ خلال انتخابات الشيوخ

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اجتماعا بحضور الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور محمد جمال أحمد وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية والدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور عبد المالك محمود مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي والدكتور جمال النشار مدير إدارة الخدمات الطبية والدكتورة نهي عبد الله مدير إدارة الرعاية الأساسية وبعض مديري إدارات ديوان عام مديرية الصحة لمناقشة استعدادات مديرية صحة أسيوط لإجراء التأمين الطبي الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها أيام 4 و5 أغسطس الجاري.

تشكيل غرفة أزمات وطوارئ طوال فترة الانتخابات

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة أزمات وطوارئ برئاسته داخل ديوان المديرية على مدار الساعة خلال فترة الانتخابات، فضلا عن تخصيص مندوب عن المديرية بغرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية أعدت خطة للتأمين الطبي داخل وخارج المقار الانتخابية، ومنها إعداد خطة وقائية بتطهير اللجان الانتخابية بالمراكز والقرى والأحياء بشكل دوري ومتكرر ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي ملاحظات لإجراء عملية الاقتراع في مناخ صحي للمواطنين.



رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بأسيوط



كما وجّه وكيل وزارة الصحة بأسيوط، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، تحسبًا لأية طوارئ، مؤكدًا توفير جميع الأدوية وكافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال الأيام الثلاثة للانتخابات.

وشدد وكيل الوزارة على حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، وأهمية أن يمارس كل مواطن حقه الدستوري بانتخاب من يمثلة تحت قبة مجلس الشيوخ وضرورة نشر التوعية الصحية أثناء المشاركة بالتباعد والتطهير وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة لكبار السن، مؤكدا توفير كل الإجراءات لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين العاملين بالمديرية والمنشآت الصحية التابعة لها لانتقال العاملين وتوجيههم لمقارهم الانتخابية.

استمرار التأمين الطبي للجان انتخابات الشيوخ

فيما أوضح الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة بأسيوط، عن استمرار التأمين الطبي للجان انتخابات الشيوخ وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية في كافة القري والمراكز والمدن والاحياء، وذلك ضمن خطة مديرية الصحة بأسيوط للتأمين الطبي للانتخابات مشيرًا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، وفروعها بالادارات الصحية والمستشفيات، لمتابعة تنفيذ إجراءات خطة المديرية للتأمين الطبي للجان الانتخابات، والتأكد من جودة تنفيذها، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وديوان عام المحافظة.

تقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة خلال فترة الانتخابات

من جانبه أكد دكتور محمد جمال احمد وكيل مديرية الصحة بأسيوط للشؤون العلاجية استمرار الفرق الطبية المتحركة من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة في العمل كنقاط طبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقري أسيوط، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وإجراء المتابعة الطبية اللحظية للمواطنين، وبخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للاطمئنان على سلامتهم وحالاتهم الصحية، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات، وكذلك استمرار المرور الميداني على المنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة للتأكد من جودة استعداداتها وجاهزيتها، لضمان سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ والتأمين الطبي الجيد.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط تضم لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز والمدن والقرى، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم نحو 5 ملايين و207 آلاف نسمة.

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