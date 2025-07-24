صحة أسيوط بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في خدمات القوافل الطبية

هنأ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة الدكتورة مروة حسانين ولجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة في تنفيذ القوافل العلاجية بأسيوط لحصول المحافظة على الترتيب الثالث على مستوى الجمهورية في خدمات القوافل الطبية المجانية للعام الماضي 2024-2025.

معايير تقييم القوافل الطبية بالمحافظات

جاء حصول صحة أسيوط على الترتيب الثالث وفقًا لـ ٥ معايير رئيسية هي "تقييم الخدمات المقدمة، والتقييم الفني، والتقييم الميداني، والتقييم الإداري، والتقييم المركزي"، تقديرًا لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الأسيوطي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمة، والتكامل بين التخصصات المختلفة داخل القوافل الطبية.

وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن الفرق الطبية تواصل تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من خلال القوافل الطبية المجانية والمبادرات الرئاسية.

تخصصات قوافل صحة أسيوط الطبية

وأشار زين إلي أن إدارة القوافل الطبية بصحة أسيوط تنفذ قوافلها في ١١ تخصص علي الأقل وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان، الأطفال"، بجانب إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل وصرف العلاج اللازم مجانًا، بالإضافة لتحويل المرضي ممن يحتاجون لإجراء عمليات جراحية أو رعاية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، فضلًا عن عقد ندوات التوعية الصحية والتثقيفية أثناء تنفيذ القوافل لأهالي المنطقة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن هذا التقييم المتميز يضع على عاتقنا مسئولية مضاعفة الجهود، للحفاظ على ريادة محافظة أسيوط، وتحقيق مستهدفات وزارة الصحة والسكان في وصول الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

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