انطلاق مشروعات إنتاج العسل وأبراج الحمام لتأسيس تكتلات اقتصادية بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق مجموعة من المشروعات التنموية الهادفة إلى إنشاء تكتلات اقتصادية جديدة على أرض المحافظة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، وتحويلها إلى أنشطة إنتاجية ذات عائد اقتصادي مستدام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتوافقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه المشروعات تشمل إقامة مناحل لإنتاج العسل وأبراج لتربية الحمام، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحويلها إلى أنشطة إنتاجية تدر دخلًا مستدامًا، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الريف.

اختيار أنسب الأراضي لإقامة المناحل وأبراج الحمام

وبدأت الوحدات المحلية في عدد من المراكز تنفيذ الخطوات الفعلية للمشروعات؛ حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة أحمد عبدالحكيم، بمعاينة مواقع مقترحة بقرية ريفا لاختيار أنسب الأراضي لإقامة المناحل وأبراج الحمام.

تجهيز مشتل ومنحل ومزرعة أرانب وبرج حمام بالنخيلة والزرابي

كما شرعت الوحدة المحلية لمركز أبوتيج أسيوط، بقيادة محمد حسن، في تجهيز مشتل ومنحل ومزرعة أرانب وبرج حمام بقريتي الزرابي والنخيلة، وفي مركز ساحل سليم، برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم، تم إطلاق مشروع مزرعة بط وأبراج حمام وزراعة أشجار الجوجوبا بالطريق الصحراوي الشرقي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتحت إشراف الفرق الميدانية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تكليف الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الإرشادية بالقرى والنجوع، بهدف توعية المواطنين بآليات تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية وتشجيع إنشاء مشاتل متطورة ومشروعات إنتاجية متكاملة، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويرفع مستوى معيشة الأسر الريفية.

وكان اللواء هشام أبوالنصر قد وجه في وقت سابق رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تصنيع خلايا النحل وأبراج الحمام بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية ومديريتي الزراعة والطب البيطري، لتوفير الإشراف الفني والدعم اللازم. كما عقد اجتماعًا مع منتجي العسل وأصحاب المناحل، بحضور ممثلي البنك الزراعي ومركز البحوث الزراعية، لبحث آليات تطوير صناعة العسل ودعم نشاط تربية الحمام، في إطار خطة المحافظة لتأسيس تكتلات اقتصادية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة على أرض أسيوط.

