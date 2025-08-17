ضبط 542 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 738 محضرًا خلال حملة تموينية بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 738 محضرًا متنوعًا، وضبط كميات من اللحوم والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات رقابية موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز والأسواق بمختلف المراكز والأحياء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش والتلاعب بالأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الحملات التي قادها خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، بمشاركة مباحث التموين والوحدات المحلية، استهدفت المخابز البلدية والسياحية، المحلات التجارية، مستودعات البوتاجاز، بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة في تداول السلع الغذائية.

ضبط 542 كجم من اللحوم والدواجن المفرومة غير صالحة للاستهلاك

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم ضبط 542 كجم من اللحوم والدواجن المفرومة غير الصالحة للاستهلاك، و150 كجم فول منتهي الصلاحية، و100 كجم دقيق فاخر بدون فواتير، بالإضافة إلى سلع غذائية وبويات منتهية الصلاحية، و18 محضرًا لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي أو الامتناع عن البيع مع ضبط 1300 علبة سجائر.

كما تم ضبط 5 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل طرحها في السوق السوداء و8 أسطوانات بوتاجاز لاستخدامها في غير الغرض المخصص، بجانب تحرير 14 محضر غلق لتجار تموينيين، و12 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و7 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي.

تحرير 637 محضرًا متنوعًا

وفيما يخص المخابز البلدية، لفت محافظ أسيوط، إلى تحرير 637 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص الوزن، وسوء المواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحة البيانات، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، أن الحملات ستتواصل بشكل يومي لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تمس حياة المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق، مشددًا على أنه لن يسمح بالتلاعب بقوت المواطن أو بحقوقه، ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

