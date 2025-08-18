ضمن الموجة 27، إزالة فورية لـ39 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة 39 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية وأملاك دولة خلال حملات المرحلة الأولى من الموجة 27 للإزالات، وفقًا للجدول الزمني المقرر تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

حملة إزالة مكبرة بـ8 مراكز بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملات الإزالة بنطاق 8 مراكز: (أسيوط، البداري، أبنوب، الغنايم، ديروط، صدفا، منفلوط، الفتح)، بالإضافة إلى حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط على مساحة 3732 مترا مربعا، و7 قراريط و19 سهما، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 الحالية، والتي تستمر حتى 22 أغسطس، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة والوحدات المحلية ومسئولي الإزالات ومديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 أغسطس الحالي وحتى 26 سبتمبر المقبل، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4: 24 أكتوبر القادم.

إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية ومتغيرات مكانية

وأضاف أبو النصر أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة أحمد عبد الحكيم قامت بإزالة حالتي تعدي فوري على أرض زراعية ومتغيرات مكانية، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبد الرؤوف النمر بإزالة حالتي تعدي فوري على أرض زراعية ووحدة محلية، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بقيادة سوزان محمد، بتنفيذ إزالة حالة تعدي متغيرات مكانية فوري، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أحمد ثابت بتنفيذ إزالة لحالة تعدي استرداد تقنين (اصلاح زراعي)، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي فوري ارض زراعية واملاك دولة إزالة فوري (إصلاح زراعي).

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد بتنفيذ إزالة لحالة تعدي فوري على أرض زراعية، فضلًا عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي على أملاك دولة (اصلاح زراعي)، وقيام الوحدة المحلية لمركز الفتح برئاسة أبو العيون إبراهيم بتنفيذ إزالة لـ 39 حالة تعدي على أملاك دولة (الري) وتعدي فوري على أراض زراعية، بالإضافة إلى قيام حي شرق وحي غرب بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي على أملاك دولة ومتغيرات مكانية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.