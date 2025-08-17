انطلاق اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين STEM بأسيوط 



تستمر مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد في اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” بأسيوط وعين شمس اليوم الثانى على التوالى والتى بدأت فى أمس السبت الموافق 16 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025 وذلك للطلاب المستوفيين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة وفقًا للضوابط والشروط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

قبول طلاب جدد بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا



وقال محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الوزارة عن قبول طلاب جدد بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وتم تحديد اختبارات القبول للطلاب وتسهيلا عليهم يتم إجراء الاختبارات بمحافظة أسيوط بمقر المديرية للطلاب المتقدمين لمدرسة أسيوط ومدرسة عين شمس على أن تجرى الاختبارات "أون لاين" لاختيار أفضل الطلاب والمتميزين منهم مما تنطبق عليهم الشروط.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب وتوفير معامل الحاسب الآلى بمقر مركز تدريب التطوير التكنولوجى بالمديرية بمشاركة وإشراف مدير مركز الاختبارات بالمديرية ياسر حسنين ومحمد جابر محمد مدير إدارة التدريب الإلكتروني بمركز التطوير ومحمود حماد التوني مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وبدعم من الوزير لواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الذى يولى اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية ودعم المتميزين منهم فى كافة المجالات.

