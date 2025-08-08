صحة أسيوط تنظم لقاءً لتحقيق أهداف مبادرة "الألف يوم الذهبية"

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط اجتماعًا مع مسؤولي غرف المشورة الخاصة بمبادرة "الألف يوم الذهبية"، ومسؤولي تنظيم الأسرة في الإدارات المختلفة، وذلك بهدف التنسيق والتعاون بين هذه الأطراف لتحقيق أهداف المبادرة.

ترأس الاجتماع الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، وبحضور دكتورة مروة أبو المكارم، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتورة منة الله مصطفى، مدير إدارة الأمومة والطفولة، وحسني رجب، مسئول إعلام تنظيم الأسرة، ومشاركة مسؤولي غرف المشورة الخاصة بمبادرة "الألف يوم الذهبية"، ومسؤولي الإعلام الخاص بتنظيم الأسرة في الإدارات المختلفة.

مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية

وأكد وكيل مديرية الصحة بأسيوط، أن مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تهدف إلى تحسين وجودة وخروج جيل صحي قادر علي مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمحافظ اللواء دكتور هشام ابو النصر، ومتابعة دقيقة من وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ.

خدمات مجانية لجميع أفراد الأسر المصرية

وأضاف موسى أن المبادرة تقدم خدماتها مجانا لجميع أفراد الأسر المصرية، وخاصة الأمهات والآباء والأجداد، وذلك في مرافق الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث تعد المبادرة من أهم مبادرات بناء الإنسان المصري، نظرا لأنها تمثل منهجا شموليا لأول ألف يوم من حياة الإنسان، بهدف رفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى من الحياة، حيث يتم تكوين 85 ٪ من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية خلال هذه الفترة الحيوية “الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل 270 يوما بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة التي هي 730 يومًا”.

أهمية وأساليب الرعاية المثلى للطفولة المبكرة

من جانبها قالت الدكتورة مروة أبو المكارم، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بأسيوط: إن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية وأساليب الرعاية المثلى للطفولة المبكرة، من أجل تحسين نتائج الرعاية الصحية، وتحسين الخصائص السكانية، ومواجهة التقاليد والسلوكيات المجتمعية غير الملائمة.

الحد من الولادة القيصرية

فيما أشارت الدكتورة منة الله مصطفى مدير إدارة الأمومة والطفولة بصحة أسيوط، إلى أن المبادرة تستهدف الحد من الولادة القيصرية التي مازالت تسجل معدلات مرتفعة مقارنة بأغلب دول العالم، منوهة إلى أهمية دور القابلة المدربة في دعم الولادة الطبيعية الأمن، فضلا عن التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، وكذلك أهمية الرضاعة الطبيعية، وضمان الحقوق السبعة للطفل الأول وهي: إعداد أسرة قوية وواعية، وتأجيل الحمل الأول علي الأقل لمدة عام لضمان استقرار الأسرة والاستعداد للحمل، وضمان الحمل الآمن "الإعداد لولادة طبيعية آمنة، والاهتمام بالساعة الذهبية الأولى، والرعاية المثلى في أول سنتين من عمر الطفل".

بينما أوضح حسني رجب، مسئول تنظيم بصحة بأسيوط، بأن الهدف من هذا الاجتماع هو التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف المبادرة لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من المبادرة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتفعيل دور كل قطاع في دعم الأسر خلال فترة الألف يوم الأولى من حياة الطفل، والتي تعتبر حاسمة لتأسيس القدرات الصحية والنفسية والاجتماعية.

ولفت إلى توحيد جهود غرف المشورة والإعلام لتنفيذ مبادرة الألف يوم الذهبية وزيادة وعي الأسر بأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل وتقديم الدعم اللازم للأسر لضمان صحة وتنمية الطفل في هذه الفترة الحرجة، مؤكدًا توحيد الجهود لتحقيق أهداف المبادرة وضمان وصول المعلومات الصحيحة للأسر حول الألف يوم الذهبية.

