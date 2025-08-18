إنهاء إجراءات خروج جثمان شهيدة الواجب التي وافتها المنية في حادث سير بأسيوط

توجه وفد برئاسة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط؛ لتقديم واجب العزاء، لأسر شهيدة الواجب السيدة فاطمة حسيب، رئيس هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال الجامعي بالقاهرة، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى إثر حادث وهي في طريقها لمهمة عمل في معهد التمريض بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط؛ داعيا الله لها بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفد جامعة الأزهر للوجه القبلي فرع أسيوط

وضم الوفد الدكتور شريف مطاوع مدير عام مستشفى الأزهر بأسيوط وحسام مهران الأمين العام المساعد والدكتور أحمد يوسف مهدي عضو المكتب الفني وسعد كامل مدير عام الشئون المالية والإدارية واللواء خالد الريفي مدير الأمن الجامعي بفرع الجامعة للوجه القبلي.

وحضر عدد من قيادات مستشفى الإيمان العام بأسيوط ؛ لتسهيل إنهاء كافة إجراءات خروج الجثمان، وتقديم العزاء لذويها بالمستشفى، وقام نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بتأدية صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد مستشفى الإيمان.

الجدير ذكره أن السيدة فاطمة حسيب توفيت وشخص آخر في حادث تصادم وقع صباح الأحد إثر انقلاب أتوبيس نقل ركاب تصادم مع جرار زراعي وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل الكارتة.

