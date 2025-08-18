الإثنين 18 أغسطس 2025
ضبط 18 ألف لتر بنزين وسولار و7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية المفاجئة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، على مركز الفتح بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، تمكنت من ضبط (8400 لتر سولار – 5000 لتر بنزين 80 – 5300 لتر بنزين 92 )، بالإضافة إلى مداهمة إحدى مطاحن المواني بمدينة الفتح وضبط (7 أطنان دقيق بلدي مدعم) قبل بيعها في السوق السوداء.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة جاءت بمشاركة عز عبدالرحمن، ومحمد بكر من إدارة الرقابة التجارية، وبالاشتراك مع إدارة تموين الفتح بقيادة محمد الطوابي ومعتز أبو حشيش، وبحضور عبد الناصر كامل عضو اللجنة المركزية للتفتيش على المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية والتموينية

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن محافظة أسيوط مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولة لتهريب المواد البترولية أو الدقيق البلدي المدعم سيتم التصدي لها بكل حزم وفقًا للقانون.

ضبط 542 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 738 محضرًا خلال حملة تموينية بأسيوط

تحرير 564 محضرا في حملة تموينية لضبط الأسواق بأسيوط

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

