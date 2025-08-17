أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أنقذ ابنه وغرق، تفاصيل مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

كشف الفنان شريف إدريس عن السبب الحقيقي لوفاة مدير التصوير تيمور تيمور في منطقة رأس الحكمة.

انخفاض جديد من القاهرة إلى أسوان، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تمهيدًا لاحتلال القطاع، الكشف عن الموقع الجديد لنقل سكان غزة ودور ميليشيا "ياسر أبو شباب”

كشفت مصادر عبرية، فجر اليوم الأحد، عن المكان الذي اختاره جيش الاحتلال الإسرائيلي ليكون موقع "مخيم الإيواء" الذي سيتم نقل النازحين الفلسطينيين إليه قبل بدء عملية احتلال غزة.

موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير تيمور تيمور ويسرا تعتذر عن عدم الحضور

كشف المخرجان كريم الشناوي وأحمد وحيد محب، عن موعد ومكان جنازة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور.

أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية

قررت نيابة جنوب الشرقية، حبس أربعة متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمطاردة طبيبة وأفراد أسرتها على طريق أبو حماد – بلبيس، وتوجيه عبارات خادشة للحياء لهم، ما عرض حياتهم للخطر.

نسيوها في الطابعة، نزلاء فندق يعثرون على وثائق حساسة عن قمة ترامب وبوتين

عثر ثلاثة نزلاء في فندق كابتن كوك بألاسكا على وثائق سرية تكشف تفاصيل حساسة وغير معلنة تتعلق بالقمة التي عقدت الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في إحدى الطابعات العامة للفندق الواقع على بعد حوالي 20 دقيقة من قاعدة إلمندورف ريتشاردسون في أنكوريج، حيث أقيمت القمة.

اليوم، تشغيل القطار الخامس لنقل السودانيين من محطة مصر

تستعد السكة الحديد، لتشغيل القطار الخامس المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك اليوم الأحد، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

بعد مواجهتها بشقة المقطم والسيارة، ماذا قالت البلوجر "أم سجدة" عن أملاكها؟

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس، أمرا باستدعاء مالك عقار تقيم فيه البلوجر “أم سجدة” بالمقطم لسؤاله حول حقيقة أن المتهمة مستأجرة منه الشقة بمدة وذلك بعدما وجهت النيابة تهمة غسيل الأموال للبلوجر “أم سجدة” في وقائع مرتبطة بشبهات غسيل أموال.

للمطالبة بإنهاء حرب غزة، إضراب عشرات الشركات والجامعات في إسرائيل عن العمل اليوم

قررت عشرات الشركات والجامعات في إسرائيل دخولها في إضراب عن العمل، اليوم الأحد، للمطالبة بإنهاء حرب غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس".

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها قمة اليونايتد والأرسنال

تقام اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، عدة مباريات قوية وهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الفرنسي.

مفيش فايدة، راغب علامة يحتضن معجبة ويرقص معها بطريقة مثيرة بحفله في لبنان (فيديو)

بالأحضان والقبلات والرقص المثير مع معجبات، أحيا الفنان اللبناني الفنان راغب علامة حفله الغنائي الضخم، في منتجع Le close de Faqra، بمنطقة فقرا اللبنانية.

سائق إسعاف يتفاجأ بوفاة نجله في حادث مروري بمنشأة القناطر

تلقى سائق سيارة إسعاف مفاجأة أصابته بالصدمة في حادث مروري بمنشأة القناطر، حيث تم إبلاغه على جهاز اللاسلكي الخاص بالإسعاف بوقوع حادث مروري ووفاة نجله، وإصابة آخرين.

أول رد من البيت الأبيض على تقارير العثور على وثائق حساسة تخص قمة ألاسكا

رد البيت الأبيض على تقرير إذاعة "NPR" الذي يفيد بالعثور على وثائق يُزعم أنها تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية ومتعلقة بتنظيم القمة الأمريكية الروسية الأخيرة في ألاسكا.

بطريقة "عايز تغيظه هاتلو زيزو"، احتفال مثير للأهلي بتعادل الزمالك أمام المقاولون (فيديو)

على طريقة “عايز تغيظه هاتلو زيزو”، احتفل الحساب الرسمي للأهلي بتعادل نادي الزمالك أمام ضيفه المقاولون العرب بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري المحلي.

سامحوني كنت واخد برشام، اعترافات المتهم بمحاولة سرقة هاتف موظف الأميرية

أدلى المتهم والمعروف باسم كتكوت باعترافات أمام جهات التحقيق عقب القبض عليه بعد تداول فيديو يظهره خلال محاولة سرقة هاتف أحد المواطنين بسلاح أبيض بالأميرية، قائلًا: "أنا غلطان ومش هعمل كده تاني كنت واخد برشام".

أنت قادر وتعملها، "فوكس نيوز" تكشف فحوى رسالة ميلانيا ترامب إلى بوتين

دعت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حماية الأطفال، مؤكدة أنه قادر على تحقيق ذلك "بجرة قلم".

اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة

تطلق البورصة المصرية رسميا اليوم الأحد، أول تطبيقاتها الذكية على الهواتف المحمولة تحت اسم “البورصة المصرية EGX”.

تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول دواء الباراسيتامول – المعروف أيضا باسم "الأسيتامينوفين" خلال فترة الحمل، قد يزيد من احتمالية إصابة الجنين باضطرابات في النمو العصبي، بما في ذلك التوحد واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).

