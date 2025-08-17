سامحوني كنت واخد برشام، اعترافات المتهم بمحاولة سرقة هاتف موظف الأميرية

أدلى المتهم والمعروف باسم كتكوت باعترافات أمام جهات التحقيق عقب القبض عليه بعد تداول فيديو يظهره خلال محاولة سرقة هاتف أحد المواطنين بسلاح أبيض بالأميرية، قائلًا: "أنا غلطان ومش هعمل كده تاني كنت واخد برشام".



وأضاف المتهم بعد القبض عليه: “مكنتش في وعيي، بالله عليكم سامحوني، أنا مش عارف عملت كده ليه”.

وتابع المتهم بعد ضبطه: “اتقبض عليا بعد ما الفيديو اتنشر وكان معايا سكينة وموتوسيكل، وهددته لما مسكني إني هقتله، في ناس كانت موجودة وحاولوا يهدوني، وقطعت أسلاك الموتوسيكل علشان أمشي بعد ما خد المفتاح”.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط المتهم، وهو شاب عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض والدراجة النارية الظاهرتين في الفيديو، وتم التحفظ على الدراجة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.