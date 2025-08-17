تمهيدًا لاحتلال القطاع، الكشف عن الموقع الجديد لنقل سكان غزة ودور ميليشيا "ياسر أبو شباب”

احتلال غزة، كشفت مصادر عبرية، فجر اليوم الأحد، عن المكان الذي اختاره جيش الاحتلال الإسرائيلي ليكون موقع "مخيم الإيواء" الذي سيتم نقل النازحين الفلسطينيين إليه قبل بدء عملية احتلال غزة.

.

وذكرت قناة "i24news" العبرية أن الجيش الإسرائيلي اختار منطقة “جنوب محور موراج”، قرب رفح جنوبي قطاع غزة، من أجل إقامة "مخيم الإيواء" الذي سينقل إليه مئات آلاف الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي يدور الحديث عنها تخضع، بحسب ناشطين وصحفيين فلسطينيين، لسيطرة ميليشيا “ياسر أبو الشباب”، الذي يخوض مع مسلحيه حربًا أخرى ضد عناصر حركة "حماس" في قطاع غزة بمساعدة إسرائيلية.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، أمس السبت، أنه سيزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء، ابتداء من اليوم الأحد، استعدادًا لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع.

وقال متحدث عسكري إنه سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كرم أبو سالم بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتقتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع.



يأتي هذا بعد أيام من إعلان إسرائيل عزمها شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري بالقطاع الفلسطيني، مما أثار قلقا دوليًا حيال مصير القطاع المدمر الذي يقطنه نحو 2.2 مليون نسمة.

ويقول مسئولون فلسطينيون وآخرون من الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، بما في ذلك المناطق الواقعة في جنوب غزة التي أمرت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.

وقالت القناة إنه لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في المحادثات بين وفد "حماس" والوسطاء، بما يمكّن إسرائيل من التقدم في المفاوضات.

وذكرت القناة أن فريق التفاوض الإسرائيلي يتحدث عن تغيير في موقف "حماس"، فإذا أعلنت خلال الأيام المقبلة استعدادها للتوصل إلى مفاوضات تسوية، ستُرسل إسرائيل فريقًا إلى الدوحة.



وأمس أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الأركان إيال زامير سيعرض اليوم الأحد على وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس خطط احتلال مدينة غزة.

