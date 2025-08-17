الأحد 17 أغسطس 2025
بطريقة "عايز تغيظه هاتلو زيزو"، احتفال مثير للأهلي بتعادل الزمالك أمام المقاولون (فيديو)

على طريقة “عايز تغيظه هاتلو زيزو”، احتفل الحساب الرسمي للأهلي بتعادل نادي الزمالك أمام ضيفه المقاولون العرب بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري المحلي.

 

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر "فيسبوك" مقطع فيديو بعد نهاية مباراة الزمالك مباشرة باحتفال اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الأهلي بهز شباك فاركو في مباراة الفريقين، أمس الجمعة، في الجولة ذاتها.

ويأتي الفيديو في ظل نشوة فرحة الأهلي بالفوز على فاركو بربعاية، تمكن “زيزو” من إحراز هدفين كما أحرز السلوفيني نيتس جراديشار ومحمد شريف هدفين للفريق الأحمر.

وسجل زيزو هدفين وصنع 3 أهداف خلال 5 مباريات في الدوري المصري، واستهل مشواره مع الأهلي بخوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.


وانضم زيزو، صاحب الـ29 عامًا، للأهلي عقب نهاية عقده مع الزمالك في شهر يونيو الماضي في صفقة مدوية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية المصرية.


 

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة.

بهذا التعادل رفع الزمالك رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، بينما رفع المقاولون رصيده إلى نقطة واحدة.

ويتصدر المصري البورسعيدي ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بقيادة مديره الفني التونسي نبيل الكوكي.

