أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية

قررت نيابة جنوب الشرقية، حبس أربعة متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمطاردة طبيبة وأفراد أسرتها على طريق أبو حماد – بلبيس، وتوجيه عبارات خادشة للحياء لهم، ما عرض حياتهم للخطر.

وجاء القرار عقب عرض المتهمين على النيابة واستماع أقوال المجني عليهم، وورود تحريات المباحث حول الواقعة.

مطاردة مثيرة بطريق أبوحماد بلبيس

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بالشرقية مقطع فيديو لطبيبة تستغيث من مطاردة سيارة ربع نقل حمراء لسيارتها الملاكي، أثناء وجودها برفقة ابنتيها ونجلها وزوجته، حيث تعمد قائد السيارة ومرافقوه اعتراض طريقهم لمسافة طويلة، قبل الاصطدام بمركبتهم عمدًا من الجانبين، ما أدى إلى فقدان توازنها ووقوع تلفيات بها.

أحد المتهمين،فيتو

وبعد استدعاء الطبيبة ونجلها وإحدى بناتها، تعرفوا على المتهمين خلال عرضهم عليهم، فتمكنت مباحث مركز بلبيس من ضبطهم، وهم:-"محمد.إ.ع" (29 عامًا – سائق)، “محمد.ج.ع” (17 عامًا – عامل)،"محمد خ.إ"(20 عامًا – عامل)، و"مصطفى.ر.إ" (32 عامًا – سائق)، وجميعهم من مركز بلبيس، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مطاردة سيارة حمراء اللون،فيتو

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو أظهرت قيام قائدي سيارتين "ربع نقل" و"ميكروباص" بمطاردة سيارة "ملاكي" والاصطدام بها عمدًا والتعدي على قائدها وأسرته بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فقد أسفرت الفحوصات عن التالي:

وتلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا من إحدى السيدات ونجلها (قائد السيارة الملاكي) بتضررهما من قائدي سيارتين "ربع نقل وميكروباص"، حيث قاموا بمعاكستهما والتعدي عليهما بالألفاظ، والاصطدام عمدًا بسيارتهما محدثين تلفيات بها أثناء سيرهما بدائرة المركز.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وهما (سائقان – برفقة أحدهما عاملان)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

وقالت والدة الشاب في روايتها: "أحد ركاب السيارة الحمراء طلب من ابني خفض زجاج السيارة، ثم وجه له كلمات خادشة قائلًا: هي الليلة بكام مع البنات دول؟ فطلبت من ابني التزام الهدوء والإسراع حتى نصل إلى نقطة شرطة أو كمين للإبلاغ عما يحدث".

وأضافت: "استمرت المطاردة، وفوجئنا بنزول اثنين من ركاب السيارة الربع نقل وركوبهما ميكروباص، الذي اعترض طريقنا، وحاول أحدهم جذب ابنتي سمر من السيارة بالقوة لإنزالها، قبل أن ينهالوا بالضرب المبرح على ابني".

الاتصال بالنجدة وتجمع أصحاب المحال والورش

وتابعت: "وسط الصراخ، تجمع أصحاب مجزر آلي على جانبي الطريق، وحاول المتهمون إيهامهم بأننا لصوص، لكني صرخت وأكدت أنني دكتورة وابني مهندس، وأنهم كاذبون، ثم اتصلت بالنجدة، ففر الجناة هاربين قبل أن تصل القوة الأمنية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، محافظة الشرقية خاصة فيسبوك، في وقت سابق مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظات من الواقعة، وسط مطالبات بسرعة ضبط الجناة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.