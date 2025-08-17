بعد مواجهتها بشقة المقطم والسيارة، ماذا قالت البلوجر "أم سجدة" عن أملاكها؟

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس، أمرا باستدعاء مالك عقار تقيم فيه البلوجر “أم سجدة” بالمقطم لسؤاله حول حقيقة أن المتهمة مستأجرة منه الشقة بمدة وذلك بعدما وجهت النيابة تهمة غسيل الأموال للبلوجر “أم سجدة” في وقائع مرتبطة بشبهات غسيل أموال.





وأكدت المتهمة لجهات التحقيق أن ما لديها يقتصر على شقة في منطقة دار السلام مسجلة باسم طليقها ليس ملكها، بالإضافة إلى سيارة ماركة "بي إم دبليو" موديل 2008 اشترتها بقيمة 650 ألف جنيه، نافية امتلاكها أي أصول أو عقارات أخرى.

وأوضحت أن الشقة محل الإقامة في المقطم مؤجرة لها بعقد إيجار محدد المدة.

واستدعت جهات التحقيق طليق البلوجر"أم سجدة" لتقديم ما يثبت ملكيته لشقة دار السلام، وكذلك استدعاء بائع السيارة الذي أكد أمام جهات التحقيق أنه باع السيارة بالفعل لـ"أم سجدة" مقابل 650 ألف جنيه.

