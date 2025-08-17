تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول دواء الباراسيتامول – المعروف أيضا باسم "الأسيتامينوفين" خلال فترة الحمل، قد يزيد من احتمالية إصابة الجنين باضطرابات في النمو العصبي، بما في ذلك التوحد واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).

ما هو الباراسيتامول؟

ويعد الباراسيتامول من الأدوية الشائعة والمتاحة دون وصفة طبية، ويستخدم على نطاق واسع لعلاج الصداع والحمى والآلام الخفيفة، كما يعتبره كثير من الأطباء خيارًا آمنًا نسبيًا للنساء الحوامل، غير أن النتائج الجديدة أثارت تساؤلات حول سلامته الكاملة أثناء الحمل وفقا لما نشر على Indian express.

وأجرى الباحثون، ومن بينهم علماء من كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بالولايات المتحدة، مراجعة وتحليلًا منهجيًا لـ 46 دراسة منشورة سابقًا، شملت بيانات أكثر من 100 ألف مشارك من بلدان متعددة.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة BioMed Central، أن الدراسات ذات الجودة العلمية الأعلى "من المرجح أن تكشف عن وجود ارتباط بين التعرض للباراسيتامول قبل الولادة وزيادة خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".

وقال الدكتور ديدييه برادا، الأستاذ المساعد في علوم وسياسات صحة السكان والطب البيئي بكلية إيكان للطب في جبل سيناء:

"نظرًا للاستخدام واسع النطاق لهذا الدواء، فإن أي زيادة صغيرة في المخاطر قد تكون لها انعكاسات كبيرة على الصحة العامة".

كيف يؤثر البارسيتامول على الحمل

استكشف الباحثون الآليات البيولوجية المحتملة التي قد تفسر العلاقة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل ومخاطر الاضطرابات العصبية لدى الأطفال.

وأوضحوا أن الباراسيتامول قادر على عبور المشيمة والوصول إلى الجنين، مما قد يسبب:

إجهادًا تأكسديًا يؤثر على الخلايا العصبية.

اضطرابًا هرمونيًا قد يغير أنماط النمو.

تغيرات جينية وسلوكية تتداخل مع التطور الطبيعي للدماغ.



وأشار الباحثون إلى أن معدلات الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وكذلك التوحد، في ازدياد ملحوظ حول العالم، وهو ما يجعل هذه النتائج ذات أهمية بالغة بالنسبة لسياسات الصحة العامة، والمبادئ التوجيهية السريرية، وبرامج تثقيف المرضى.

و شدد فريق البحث على أن الدراسة لا تُثبت بشكل قاطع أن الباراسيتامول يسبب اضطرابات النمو العصبي، لكنها تعزز وجود علاقة مثيرة للقلق تستدعي مزيدًا من التحقيق العلمي.

ودعا فريق البحث إلى استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل بحذر شديد.

والاقتصار على تناوله لفترات محدودة وتحت إشراف طبي صارم، وإجراء المزيد من الدراسات طويلة المدى لتأكيد هذه النتائج وتوضيح آليات التأثير بشكل أدق.

