الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال

الباراسيتامول للحامل،
الباراسيتامول للحامل، فيتو

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول دواء الباراسيتامول – المعروف أيضا باسم "الأسيتامينوفين"  خلال فترة الحمل، قد يزيد من احتمالية إصابة الجنين باضطرابات في النمو العصبي، بما في ذلك التوحد واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).

ما هو الباراسيتامول؟

ويعد الباراسيتامول من الأدوية الشائعة والمتاحة دون وصفة طبية، ويستخدم على نطاق واسع لعلاج الصداع والحمى والآلام الخفيفة، كما يعتبره كثير من الأطباء خيارًا آمنًا نسبيًا للنساء الحوامل، غير أن النتائج الجديدة أثارت تساؤلات حول سلامته الكاملة أثناء الحمل وفقا لما نشر على Indian express.

 

وأجرى الباحثون، ومن بينهم علماء من كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بالولايات المتحدة، مراجعة وتحليلًا منهجيًا لـ 46 دراسة منشورة سابقًا، شملت بيانات أكثر من 100 ألف مشارك من بلدان متعددة.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة BioMed Central، أن الدراسات ذات الجودة العلمية الأعلى "من المرجح أن تكشف عن وجود ارتباط بين التعرض للباراسيتامول قبل الولادة وزيادة خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".

وقال الدكتور ديدييه برادا، الأستاذ المساعد في علوم وسياسات صحة السكان والطب البيئي بكلية إيكان للطب في جبل سيناء:

"نظرًا للاستخدام واسع النطاق لهذا الدواء، فإن أي زيادة صغيرة في المخاطر قد تكون لها انعكاسات كبيرة على الصحة العامة".

كيف يؤثر البارسيتامول على الحمل 

استكشف الباحثون الآليات البيولوجية المحتملة التي قد تفسر العلاقة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل ومخاطر الاضطرابات العصبية لدى الأطفال.

وأوضحوا أن الباراسيتامول قادر على عبور المشيمة والوصول إلى الجنين، مما قد يسبب:

إجهادًا تأكسديًا يؤثر على الخلايا العصبية.

اضطرابًا هرمونيًا قد يغير أنماط النمو.

تغيرات جينية وسلوكية تتداخل مع التطور الطبيعي للدماغ.


وأشار الباحثون إلى أن معدلات الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وكذلك التوحد، في ازدياد ملحوظ حول العالم، وهو ما يجعل هذه النتائج ذات أهمية بالغة بالنسبة لسياسات الصحة العامة، والمبادئ التوجيهية السريرية، وبرامج تثقيف المرضى.

هيئة الدواء توضح الآثار الجانبية للاصقات الجلدية لمنع الحمل وكيفية استخدامها

فوائد الزنجبيل لتقوية المناعة وإنقاص الوزن ومنع غثيان الحمل

و شدد فريق البحث على أن الدراسة لا تُثبت بشكل قاطع أن الباراسيتامول يسبب اضطرابات النمو العصبي، لكنها تعزز وجود علاقة مثيرة للقلق تستدعي مزيدًا من التحقيق العلمي.

ودعا فريق البحث إلى استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل بحذر شديد.

والاقتصار على تناوله لفترات محدودة وتحت إشراف طبي صارم، وإجراء المزيد من الدراسات طويلة المدى لتأكيد هذه النتائج وتوضيح آليات التأثير بشكل أدق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب فرط الحركة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD الاضطرابات العصبية اضطراب نقص الانتباه البارسيتامول الباراسيتامول الخلايا العصبية الولايات المتحدة دواء الباراسيتامول نقص الانتباه

مواد متعلقة

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

وزير الصحة ينعى طبيبا شابا توفي أثناء عمله بوحدة البراهمة في قنا

الصحة تطلق منصة إلكترونية للخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة

الإسعاف: 5 إصابات في حريق مخزن ببولاق أبو العلا

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

«الصحة»: فحص 8 ملايين و336 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع

الصحة: تشغيل وحدة جراحة الكبد والبنكرياس بمستشفى المقطم للتأمين الصحي

بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي بعد تطويره بتكلفة 482 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية

تمهيدًا لاحتلال القطاع، الكشف عن الموقع الجديد لنقل سكان غزة ودور ميليشيا "ياسر أبو شباب”

موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير تيمور تيمور ويسرا تعتذر عن عدم الحضور

أنقذ ابنه وغرق، تفاصيل مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

أنت قادر وتعملها، "فوكس نيوز" تكشف فحوى رسالة ميلانيا ترامب إلى بوتين

سامحوني كنت واخد برشام، اعترافات المتهم بمحاولة سرقة هاتف موظف الأميرية

صدمة للفلاحين، ارتفاع يصل لـ 2427 جنيهًا في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

طارق سليمان: لا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء الحراس وهذا رأيي في مصطفى شوبير

خدمات

المزيد

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

صدمة للفلاحين، ارتفاع يصل لـ 2427 جنيهًا في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

رسوم يؤديها المستثمر لجهات تقدم خدمات الاستثمار وفق القانون

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads