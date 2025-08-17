الأحد 17 أغسطس 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها قمة اليونايتد والأرسنال

مانشستر يونايتد وأرسنال،
مانشستر يونايتد وأرسنال، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، عدة مباريات قوية وهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام اليوم الأحد المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست × برينتفورد - 4 مساء | بي إن سبورت 2

تشيلسي × كريستال بالاس - 4 مساء | بي إن سبورت 1

مانشستر يونايتد × أرسنال - 6:30 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × خيتافي - 6 مساء | بي إن سبورت 3

أتلتيك بلباو × اشبيلية - 8:30 مساء | بي إن سبورت 3

اسبانيول × أتلتيكو مدريد - 10:30 مساء | بي إن سبورت 3

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

بريست × ليل - 4 عصرا | بي إن سبورت 4

انجيه × نادي باريس - 6:15 مساء | بي إن سبورت 6

ميتز × ستراسبورج - 6:15 مساء

أوكسير × لوريان - 6:15 مساء | بي إن سبورت 4

نانت × باريس سان جيرمان - 9:45 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

المجر × النرويج - 12:30 ظهرا | أون سبورت 1

مصر × أيسلندا - 2:45 ظهرا | أون سبورت 1

السويد × الدنمارك - 5 عصرا | أون سبورت 1

ألمانيا × إسبانيا - 7:30 مساء | أون سبورت 1

الجريدة الرسمية
