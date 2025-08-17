أول رد من البيت الأبيض على تقارير العثور على وثائق حساسة تخص قمة ألاسكا

رد البيت الأبيض على تقرير إذاعة "NPR" الذي يفيد بالعثور على وثائق يُزعم أنها تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية ومتعلقة بتنظيم القمة الأمريكية الروسية الأخيرة في ألاسكا.



وصرحت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آنا كيلي، في بيان: "من السخيف أن تنشر NPR قائمة غداء من عدة صفحات وتصفها بـ"الخرق الأمني".

وأضافت: "بسبب ما تسميه الإذاعة "صحافة استقصائية"، لا أحد يأخذها على محمل الجد، وبفضل الرئيس ترامب، لم تعد تُموّل من دافعي الضرائب".

وذكرت الإذاعة سابقا بأنه عُثر على وثائق رسمية في طابعة مشتركة في فندق كابتن كوك، الواقع بالقرب من موقع القمة في قاعدة إلمندورف -ريتشاردسون الجوية".

وأفادت NPR أنها حصلت على ثماني صفحات من المعلومات التي يُحتمل أن تكون حساسة عن توقيت ومكان اجتماع الرئيسين، بالإضافة إلى أرقام هواتف المسئولين الأمريكيين.

هذا وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان بمدينة أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وعقد اللقاء في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث شارك في المحادثات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.

