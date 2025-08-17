للمطالبة بإنهاء حرب غزة، إضراب عشرات الشركات والجامعات في إسرائيل عن العمل اليوم

قررت عشرات الشركات والجامعات في إسرائيل دخولها في إضراب عن العمل، اليوم الأحد، للمطالبة بإنهاء حرب غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس".

وأعلن رؤساء الجامعات، بما في ذلك الجامعة العبرية في القدس وتل أبيب ورايخمان وآخرون، انضمامهم إلى يوم الإضراب.

وقرر "اتحاد الصناعيين" منح موظفي الشركات الصناعية وشركات التكنولوجيا الفائقة الأعضاء، إجازة للمشاركة في فعاليات إطلاق سراح المختطفين التي ستقام في جميع أنحاء إسرائيل.

ودعا الناجون من أسر "حماس" وعائلات المختطفين الجمهور الإسرائيلي إلى إضراب عام في البلاد، ليوم واحد، الأحد، للضغط على الحكومة من أجل وقف الحرب وإعادة الرهائن.



يأتي ذلك بالتزامن مع خروج آلاف الإسرائيليين، ليل السبت، في مظاهرات حاشدة في تل أبيب مطالبين بوقف الحرب وإعادة الرهائن، بحسب القناة 12 العبرية.

وأفادت القناة بانعقاد مشاورات أمنية ختامية في القيادة الجنوبية، الليلة، استعدادًا لعرض خطة احتلال مدينة غزة على رئيس الأركان أيال زامير.

وانتهت المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا والإفراج عن الرهائن، بدعم من الولايات المتحدة، إلى طريق مسدود الشهر الماضي، فيما يحاول الوسطاء إحياءها مجددًا.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 20 من أصل 50 رهينة متبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة.



