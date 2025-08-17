الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، تشغيل القطار الخامس لنقل السودانيين من محطة مصر

تشغيل القطار الخامس
تشغيل القطار الخامس لنقل السودانيين، فيتو

تستعد السكة الحديد، لتشغيل القطار الخامس المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك اليوم الأحد، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

يستأنف قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر رحلاته المجانية، حيث ينطلق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 القطار الخامس، وهو قطار «مخصوص» برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، من محطة مصر متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان.

ووفرت الحكومة قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم، والتي تتحرك من القاهرة إلى أسوان، ثم عودتهم إلى السودان.

ومن المقرر أن تتحرك الرحلة في تمام الساعة 11:00 صباحًا، على أن تصل إلى أسوان في الساعة 11:40 مساءً، بما يراعي راحة الركاب وسلاسة إجراءات الوصول.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة القاهرة صباح اليوم التالي في الساعة 9:25 صباحًا.

قطار مخصوص عودة السودانيين العودة الطوعية

