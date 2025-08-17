سائق إسعاف يتفاجأ بوفاة نجله في حادث مروري بمنشأة القناطر

تلقى سائق سيارة إسعاف مفاجأة أصابته بالصدمة في حادث مروري بمنشأة القناطر، حيث تم إبلاغه على جهاز اللاسلكي الخاص بالإسعاف بوقوع حادث مروري ووفاة نجله، وإصابة آخرين.

وهرول سائق الإسعاف لموقع الحادث ليتفاجأ بنجله ضمن الضحايا ليضمه بين أحضانه ودموعه تسابق كلامه مرددا: “ضناي مكنتش أتوقع إني في يوم سأقوم بحملك جثة على الطريق”.



وتم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى مبارك المركزي، وذلك في حادث تصادم سيارتين ملاكي.

تلقى اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر يفيد بورود، بلاغا بوقوع حادث ووجود متوفى بأحد الطرق السريعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالانتقال تبين تصادم سيارتين ملاكي ووقوع متوفى وإصابة شخصين ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

