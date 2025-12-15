الإثنين 15 ديسمبر 2025
سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 15-12-2025

يعد القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تدخل في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

سعر القصدير اليوم 

سجل سعر القصدير عالميًا  بالبورصات العالمية اليوم، حوالي 36,199 دولار أمريكي للطن، مع بعض الاختلافات بين الأسواق ومصادر بيانات الأسعار، حيث سجل 37,060.00 دولارًا في موقع Trading Economics في وقت سابق.

والقصدير هو عنصر كيميائي برمز العنصر Sn (ستانوم ستانوم) والعدد الذري 50. في الجدول الدوري يكون في التريب الخامس.

ماذا تعرف عن خام القصدير؟

يعتبر خام  القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 11.5% خلال 9 أشهر 

من جانبها، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تنويع الأسواق التصديرية كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق الصادرات الهندسية المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

ارتفاع الصادرات إلى أوروبا 

وأشارت إلى ارتفاع الصادرات إلى أوروبا (ومنها تركيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفاكيا، إيطاليا، هولندا، والمجر)، إلى جانب زيادة في الصادرات إلى الدول العربية (العراق، الجزائر، الأردن، لبنان، والكويت)، والدول الأفريقية (نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار)، بالإضافة إلى الأسواق الآسيوية مثل أذربيجان والصين.

