اعتراف مستفز من البلوجر "ياسمين" أثناء التحقيقات وقرار جديد بحبسه في سجن الرجال

اعترف التيك توكر "ياسمين"، الشهير بلقب "ياسمين تخلي الحجر يلين"، أمام جهات التحقيق بأنه طالب وانتحل صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع الفيديو بصورة تتنافى مع الآداب العامة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وبناء عليه قامت قوات الأمن بعدما أصدرت النيابة قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بوضعه بسجن الرجال لحين انتهاء التحقيقات في التهم المنسوبة إليه وأبرزها الرقص بملابس خادشة للحياء العام وتتنافى مع القيم المجتمعية المصرية، وبث فيديوهات مخلة على الفيس بوك.



من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة، جاء فيه: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة، والذي تبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية، وبمواجهته اعترف بجريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

