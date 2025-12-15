علاء مبارك يوجه رسالة مواساة إلى عائلة زعيم الأغلبية الأسبق بالبرلمان محمد عبد اللاه

18 حجم الخط

وفاة الدكتور محمد عبد اللاه، نعى علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسنى مبارك، الدكتور محمد عبد اللاه زعيم الأغلبية الأسبق في مجلس الشعب في عهد مبارك “النواب حاليًّا”، والذي وافته المنية، أول أمس السبت، ووجه رسالة مواساة لعائلته، سائلًا الله أن يلهمهم بالصبر والسلوان.

رسالة مواساة من علاء مبارك إلى عائلة محمد عبد اللاه

وقال علاء مبارك في عزائه لأسرة الدكتور محمد عبد اللاه: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، البقاء لله.. نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد الدكتور محمد عبداللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، نسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان”.



يذكر أن الدكتور محمد عبد اللاه كان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطني المنحل، قبل عام 2011، وهو شخصية سياسية وبرلمانية مصرية بارزة، شغل مناصب مهمة منها رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، وعضو مجلس الشعب “النواب حاليًّا”، زعيم الأغلبية بالمجلس، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية به.

ويعرف الدكتور محمد عبد اللاه بدوره القيادي في الحزب الوطني، قبل ثورة يناير 2011، حيث كان أمينًا عامًّا مساعدًا ورئيسًا للجنة الشئون الخارجية، وكان قياديًا داخل الحزب الحاكم في فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك.

وكان الدكتور محمد عبد اللاه، عضو مجلس الشعب الأسبق ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب لسنوات طويلة، وأمين عام مساعد الحزب الوطني السابق وأمين الحزب بالإسكندرية الأسبق، تقلد العديد من المناصب فى حقبتَي السادات ومبارك.

علاقة محمد عبد اللاه بالسادات ودخوله للحزب الوطني

وحكى الدكتور محمد عبد اللاه، في تصريحات إعلامية سابقة، عن علاقته بـالرئيس الراحل أنور السادات فقال: “بعد أن أنهيت دراستي الجامعية، وجدت إعلانًا من وكالة الأنباء الفرنسية تطلب محررًا اقتصاديًّا في مجال النفط، فأرسلت السيرة الذاتية، وفوجئت بقبولها، وسافرت للعمل، وبعد حرب 1973 كلفني الدكتور عبد القادر حاتم، وزير الإعلام آنذاك، بالتعامل مع السفارة المصرية، لتوضيح صورة مصر وتحسينها”.

وفاة قيادي الحزب الوطني وزعيم الأغلبية بمجلس الشعب محمد عبد اللاه، فيتو



وتابع محمد عبد اللاه: “وعندما جاء السادات إلى باريس، بعد حرب 1973، كان على علم بما فعلته فطلب منى العودة إلى مصر، وقال لي: “لما الشباب الكويس كله هسيب البلد هنجيب ناس منين؟”، وفوجئت بعدها بأن الرئاسة تتصل بالسفارة وتسأل عن تاريخ عودتي، فأيقنت أن الطلب جاد وعدت لمصر”.

وطلب منه السادات أن يعمل معه فقال: “عقب وصولي قابلت السادات، وقال لي أريدك أن تعمل معي في المكتب هنا، ولكنى رفضت ونقلت له رغبتي في العمل بالسياسة، فحدثني عن حزب مصر الي تحول إلى الحزب الوطني الجديد بعد ذلك”.

تدرج الدكتور محمد عبد اللاه في المناصب الجامعية حتى وصل لرئاسة جامعة الإسكندرية، وأصبح عضوًا بمجلس الشعب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعضو أمانة عامة بالحزب الوطني، وبعد ثورة 2011 استمر محمد عبد اللاه كشخصية عامة، وعلق على أحداث سياسية مثل القضية الفلسطينية من منظور مصري، وكان عضوًا في مجلس النواب بعد ثورة يناير.

