مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالقليوبية

مقتل تجار مخدرات
مقتل تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من تصفية 5 عناصر إجرامية من تجار المخدرات.


ووقع تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع الأمن، بمنطقة الزراعات بكفر تصفا بمدينة كفر شكر، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.


أخطر تجار السموم بالقليوبية

تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، يفيد بوجود عناصر إجرامية متخذين من كفر تصفا وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة.


تم التنسيق مع قطاع الأمن العام، وتم إعداد خطة أمنية محكمة لمداهمة البؤرة الإجرامية "المدق" بمنطقة كفر تصفا، وأثناء قيام القوات بالمداهمة، استشعرت العناصر الإجرامية بالقوات، وقامت بإطلاق الأعيرة النارية وتم التعامل من الأمن، مما أسفر عن مصرع العناصر الإجرامية.

 

وتبين أن العناصر الإجرامية هم "محمد ع"، و"أسامة ع"، و"ممدوح إ" وشهرته "نوح"، و"محمود إ" و"عبد العزيز ع"، وعثر بحوزتهم علي كمية من مخدرات الهيدرو والآيس والهيروين، و4 بنادق آلية، وعدد من الذخائر، وطبنجة جيلوك.


وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتمشيط المنطقة بعد ذلك، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفنهم عقب انتهاء الصفة التشريحية لهم.

