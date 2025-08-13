إجراء تحويل مروري بطريق الواحات بعد انقلاب سيارة وإصابة شخصين

أصيب شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات وتم نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية اللازمة.

وتواصل الخدمات المرورية بالجيزة رفع السيارة وسحبها عبر أوناش الإدارة وإجراء تحويل مروري لتنظيم حركة سير المركبات.

وتقوم قوات البحث الجنائي بجمع التحريات والمعلومات للوقوف على ملابسات الحادث.



وكانت غرفة عمليات محافظة الجيزة تلقت بلاغًا بالحادث، يفيد باصطدام سيارة على طريق الواحات بشخصين، الأول يعاني من اشتباه كسر بالساق اليمنى، فيما أصيب الثاني باشتباه ما بعد الارتجاج،، وعليه تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقلهما إلى أقرب مستشفى.

ومن جانبها حررت الجهات المعنية محضرًا بالواقعة للتحقيق فيها.

