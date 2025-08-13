نصر أبو الحسن: لو كان تم سحب الثقة من المجلس كان الإسماعيلي هيدخل في نفق مظلم

علق المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي على تجديد ثقة الجمعية العمومية لمجلس إدارته واستمراره في منصبه.

وقال نصر أبو الحسن في تصريحات مع تليفونية: الجمعية العمومية جددت الثقة في مجلس الإدارة الحالي، واللي حصل مش معركة ده كان لمصلحة النادي الإسماعيلي.

وأضاف: لو كان تم سحب الثقة ورحل مجلس الإدارة الحالي كان الإسماعيلي هيدخل في نفق مظلم، وسنستكمل إجراءات رفع الإيقاف عن القيد.

واختتم تصريحاته قائلًا: كل اللي يهمني هو النادي الإسماعيلي واستقراره خلال الفترة المقبلة، والمجلس الحالي يحل المشكلات ولا يصنعها.

بيان النادي الإسماعيلي

وتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية، لتجديد الثقة بالمجلس الحالي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت أمس داخل مقر النادي بحديقة رضا.

وأعلن المستشار محمد جاد علي بلاسي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية، عدم اكتمال النصاب القانوني وبالتالي يتم تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي.

عدد الحضور خلال التصويت

وكان إجمالي عدد من لهم حق الحضور 5081 عضوًا، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 2000 عضو، إلا أن الحضور سجل 1583 عضوًا وعليه لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية.

ووجه المجلس الشكر لأعضاء الذين حرصوا على حضور الجمعية اليوم، والتي خرجت بشكل يليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي.

