الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لويس إنريكي: أتحمل مسؤولية استبعاد دوناروما من الفريق (فيديو)

لويس إنريكي، فيتو
لويس إنريكي، فيتو

أكد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ، أنه يتحمل مسؤوليته كاملة، حيال إبعاد الحارس جيانلويجي دوناروما من قائمة لقاء السوبر الأوروبي ضد توتنهام بعد التعاقد مع الحارس الجديد لوكاس شوفالييه.

وقال لويس إنريكي، لشبكة Sky Sport italia، قبل يوم واحد من السوبر الأوروبي، وقال: "من الصعب الاستعداد لمباراة كهذه، لأننا أعطينا الأولوية للراحة".

وأكد لويس إنريكي أن فريقه سينافس بقوة على اللقب، وهو الذي يعتبر مرشحًا أكثر من منافسه، وقال: "لقد وصل اللاعبون في حالة جيدة بعد العطلة، والآن، علينا التركيز على المنافسة على اللقب".

وتابع: "أنا مسؤول تمامًا عن هذا القرار الصعب، عن قضية دوناروما، قائلًا: "دوناروما من أفضل حراس المرمى في العالم بلا شك، بل هو شخص جيد أيضًا، لكن، هذه هي حياة لاعبي كرة القدم المحترفين".

وأضاف: "أنا مسؤول تمامًا عن هذا القرار الصعب، لو كان الأمر سهلًا لفعله أي شخص، هذه القرارات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمواصفات حارس المرمى الذي يحتاجه فريقي".

 

واختتم إنريكي كلامه مضيفًا: "من الواضح أننا جميعًا مسؤولون عن إنجازات الموسم الماضي، لقد قدّم اللاعبون تضحيات كبيرة.. هذا العام يمثل تحديًا كبيرًا لإثبات قدراتنا على الفوز".

ونقلت RMC الفرنسية تصريحات موازية لإنريكي من المؤتمر الصحفي، قال فيها: "دوناروما بلا شك أحد أفضل الحراس، لكننا كنا نبحث عن حارس مرمى بمواصفات مختلفة".

وزاد: "هدفي دائمًا هو تحسين الفريق، وأسعى جاهدًا لتحقيق ذلك بأفضل طريقة ممكنة، القرار يعود للنادي، وهو من يدعمني، كان علينا إيجاد القرار المناسب لكل الأطراف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان الحارس جيانلويجي دوناروما السوبر الاوروبي جيانلويجي دوناروما فريق باريس سان جيرمان لويس إنريكي لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

بعد التتويج بالدوري الليبي، البدري يرد على طلب التعاقد مع أحمد عبد القادر

موعد مباراتي منتخب مصر لكأس العرب أمام تونس بالإسماعيلية

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع الأوكراني إيليا زابارني

بعد ظهوره بالسيجارة الإلكترونية، جارناتشو يرد على انتقادات الجماهير

استعدادا لنهائيات كأس العالم، تفاصيل تدريب منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب وديا

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام تيرول النمساوي

موعد مباراة ريال مدريد وتيرول النمساوي

تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة لمناقشة الإعداد لكأس العرب

الأكثر قراءة

الحماية المدنية تنقذ محتجزين بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

"الإسكان" توضح الفئات المستحقة للشقق الجديدة لمستأجري القانون القديم (فيديو)

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

شروط الالتحاق بأقسام البرامج المميزة بكلية آداب عين شمس لـ المستجدين

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

يستعينون بـ متعاطين لتجريب مفعول المخدرات.. نص أقوال مجري التحريات في قضية سارة خليفة

الضاني يتراجع 9 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

"مستقبل وطن" يتصدر و"حماة الوطن" وصيفًا في سباق المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads