لويس إنريكي: أتحمل مسؤولية استبعاد دوناروما من الفريق (فيديو)

أكد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ، أنه يتحمل مسؤوليته كاملة، حيال إبعاد الحارس جيانلويجي دوناروما من قائمة لقاء السوبر الأوروبي ضد توتنهام بعد التعاقد مع الحارس الجديد لوكاس شوفالييه.

وقال لويس إنريكي، لشبكة Sky Sport italia، قبل يوم واحد من السوبر الأوروبي، وقال: "من الصعب الاستعداد لمباراة كهذه، لأننا أعطينا الأولوية للراحة".

وأكد لويس إنريكي أن فريقه سينافس بقوة على اللقب، وهو الذي يعتبر مرشحًا أكثر من منافسه، وقال: "لقد وصل اللاعبون في حالة جيدة بعد العطلة، والآن، علينا التركيز على المنافسة على اللقب".

وتابع: "أنا مسؤول تمامًا عن هذا القرار الصعب، عن قضية دوناروما، قائلًا: "دوناروما من أفضل حراس المرمى في العالم بلا شك، بل هو شخص جيد أيضًا، لكن، هذه هي حياة لاعبي كرة القدم المحترفين".

وأضاف: "أنا مسؤول تمامًا عن هذا القرار الصعب، لو كان الأمر سهلًا لفعله أي شخص، هذه القرارات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمواصفات حارس المرمى الذي يحتاجه فريقي".

واختتم إنريكي كلامه مضيفًا: "من الواضح أننا جميعًا مسؤولون عن إنجازات الموسم الماضي، لقد قدّم اللاعبون تضحيات كبيرة.. هذا العام يمثل تحديًا كبيرًا لإثبات قدراتنا على الفوز".

ونقلت RMC الفرنسية تصريحات موازية لإنريكي من المؤتمر الصحفي، قال فيها: "دوناروما بلا شك أحد أفضل الحراس، لكننا كنا نبحث عن حارس مرمى بمواصفات مختلفة".

وزاد: "هدفي دائمًا هو تحسين الفريق، وأسعى جاهدًا لتحقيق ذلك بأفضل طريقة ممكنة، القرار يعود للنادي، وهو من يدعمني، كان علينا إيجاد القرار المناسب لكل الأطراف".

