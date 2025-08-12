عضو جمعية عمومية يصطحب حفيدته مرتدية زي الإسماعيلي خلال التصويت على سحب الثقة من إدارة النادي (صور)

اصطحب أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، خلال توجهه لمقر لجنة التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي حفيدته، التي ارتدت زى الفريق الأول للنادي الإسماعيلي.



الاحتفال على أنغام السمسمية

واحتفل المئات من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، على أنغام السمسمية ونقر الطبول، بإقبال المئات للتصويت على سحب الثقة.

حدث تاريخي في الإسماعيلي

وتشهد أروقة النادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، حدثًا فارقًا في تاريخه، حيث تنعقد الجمعية العمومية العادية للتصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي غير مسبوق، باعتبارها لحظة فاصلة في مستقبل القلعة الصفراء.

شروط الدخول

وأعلنت إدارة النادي عن تفاصيل وإرشادات حضور الجمعية العمومية، موضحة أن الدخول سيتم من بوابة الملاعب المفتوحة باتجاه شارع المدارس، والخروج من باب حديقة رضا في اتجاه شارع رضا، وذلك لتنظيم حركة الحضور ومنع التكدس.

ويبدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الخامسة مساءً، حيث يحق لعضو الجمعية العمومية الحاصل على كارنيه النادي الساري حتى 30 يونيو 2025 أو 30 يونيو 2026، وبحوزته بطاقة الرقم القومي، المشاركة في العملية التصويتية.

وأكدت الإدارة أن الأعضاء سيتوجهون مباشرة للإدلاء بأصواتهم والخروج من البوابة المخصصة، مع منع أي تجمعات أو انتظار داخل أو خارج مقر اللجان، لضمان انسيابية العملية وتوفير الفرصة لكل الأعضاء للإدلاء برأيهم دون تعطيل.

