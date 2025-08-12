الثلاثاء 12 أغسطس 2025
موعد مباراتي منتخب مصر لكأس العرب أمام تونس بالإسماعيلية

حلمي طولان،فيتو
أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين ، المشارك في كأس العرب بقطر خلال  ديسمبر المقبل عن موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على إقامة معسكر المنتخب المشارك في كأس العرب خلال الأجندة الدولية من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل بمدينة الإسماعيلية، ويتخلله مباراتان أمام نظيره التونسي يومي 6 و9 سبتمبر ضمن الاستعداد لبطولة كأس العرب.

وكشف طولان عن أنه تم اختيار استاد الإسماعيلية لإقامة المباراتين لتحفيز جماهير الإسماعيلية لمؤازرة الفريق في بداية الإعداد لبطولة كأس العرب.

وأضاف أنه تحديد الثامنة مساء 6 سبتمبر موعدًا للمباراة الأولى، والتاسعة والنصف مساء 9 سبتمبر موعدا للمباراة الثانية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مواعيد مباريات المنتخب الأول الذي يلعب في تصفيات المونديال.

وأضاف طولان أن الجهاز الفني أعلن الطوارئ مع انطلاق مسابقة الدوري الممتاز من أجل متابعة جميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة التي يعتمد عليها في أجندة سبتمبر، والتي سيتم الإعلان عنها عقب إعلان المنتخب الأول قائمته.

ووجه المدير الفني للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب الشكر لمجلس إدارة الاتحاد الذي يسعى لتوفير كافة الإمكانات من أجل المنافسة على بطولة كأس العرب

