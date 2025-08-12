باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع الأوكراني إيليا زابارني

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بصفة رسمية، عن ضم المدافع الأوكراني إيليا زابارني، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن المدافع الأوكراني اجتاز الفحص الطبي بنجاح قبل التوقيع مع النادي الباريسي، حيث تم التوقيع على عقد يمتد حتى عام 2030.

ويُعتبر زابارني إضافة قوية لفريق باريس سان جيرمان، بعد أن تألق في السابق مع بورنموث بتقديم مستويات متميزة، يأمل النادي أن يسهم بقوة في تحقيق الألقاب.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

وأفادت مصادر فرنسية بأن قيمة صفقة انتقال زابارني بلغت حوالي 63 مليون يورو، وقد قدم بورنموث شكره للاعب الأوكراني على ما قدمه للنادي خلال فترة وجوده.

زابارني، الذي انضم لبورنموث في يناير 2023، خاض 39 مباراة في الموسم الماضي وسجل خلالها هدفًا واحدًا، كما يمتلك خبرة دولية مع منتخب أوكرانيا التي خاض مع منتخب بلاده 49 مباراة، سجل فيها ثلاث أهداف، يُسجل الانتقال الجديد زابارني ضمن قائمة اللاعبين الذين تركوا بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.