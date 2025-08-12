الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع الأوكراني إيليا زابارني

إيليا زابارني،فيتو
إيليا زابارني،فيتو

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بصفة رسمية، عن ضم المدافع الأوكراني إيليا زابارني، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن المدافع الأوكراني اجتاز الفحص الطبي بنجاح قبل التوقيع مع النادي الباريسي، حيث تم التوقيع على عقد يمتد حتى عام 2030. 

ويُعتبر زابارني إضافة قوية لفريق باريس سان جيرمان، بعد أن تألق في السابق مع بورنموث بتقديم مستويات متميزة، يأمل النادي أن يسهم بقوة في تحقيق الألقاب.

 

وأفادت مصادر فرنسية بأن قيمة صفقة انتقال زابارني بلغت حوالي 63 مليون يورو، وقد قدم بورنموث شكره للاعب الأوكراني على ما قدمه للنادي خلال فترة وجوده.

زابارني، الذي انضم لبورنموث في يناير 2023، خاض 39 مباراة في الموسم الماضي وسجل خلالها هدفًا واحدًا، كما يمتلك خبرة دولية مع منتخب أوكرانيا التي خاض مع منتخب بلاده 49 مباراة، سجل فيها ثلاث أهداف، يُسجل الانتقال الجديد زابارني ضمن قائمة اللاعبين الذين تركوا بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان النادي الباريسي فريق باريس سان جيرمان نادي باريس سان جيرمان نادي باريس

مواد متعلقة

بعد ظهوره بالسيجارة الإلكترونية، جارناتشو يرد على انتقادات الجماهير

استعدادا لنهائيات كأس العالم، تفاصيل تدريب منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب وديا

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام تيرول النمساوي

موعد مباراة ريال مدريد وتيرول النمساوي

تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة لمناقشة الإعداد لكأس العرب

اهتمام إنجليزي بدوناروما حارس باريس سان جيرمان

بعد قرار اتحاد الكرة بتقديم رخص التدريب، الأهلي أول الأندية حصولا على كارنيهات جهازه الفني

تقارير: عمر الديريتي ينتقل إلى سندرلاند الإنجليزي

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

توقيع 10 وثائق بين مصر والأردن لتعزيز التعاون بين البلدين

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads