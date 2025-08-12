الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظات

مجلس إدارة الإسماعيلي يشكر عمومية النادي على تجديد الثقة

النادي الإسماعيلي،
النادي الإسماعيلي، فيتو

تقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية، لتجديد الثقة في المجلس الحالي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت اليوم، داخل مقر النادي بحديقة رضا. 

عدم اكتمال الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي والمجلس الحالي مستمر لـ2027 (فيديو)

عروض سينمائية وندوة ثقافية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية (صور)

عدم اكتمال الجمعية العمومية 

وأعلن المستشار محمد جاد علي بلاسي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية، عدم اكتمال النصاب القانوني وبالتالي يتم تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي.  

 

عدد الحضور خلال التصويت  

وكان إجمالي عدد من لهم حق الحضور 5081 عضوا، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 2000 عضو، إلا أن الحضور سجل 1583 عضوا وعليه لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية. 

ووجه المجلس الشكر  لأعضاء الذين حرصوا على حضور الجمعية اليوم، والتي خرجت بشكل يليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي.
 

شروط الدخول 

وأعلنت إدارة النادي عن تفاصيل وإرشادات حضور الجمعية العمومية، موضحة أن الدخول سيتم من بوابة الملاعب المفتوحة باتجاه شارع المدارس، والخروج من باب حديقة رضا في اتجاه شارع رضا، وذلك لتنظيم حركة الحضور ومنع التكدس.

