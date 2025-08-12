بعد ظهوره بالسيجارة الإلكترونية، جارناتشو يرد على انتقادات الجماهير

أثار الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، غضب جماهير فريقه بعد تداول صورة جديدة له يحمل خلالها "سيجارة إلكترونية".

وظهر جارناتشو، البالغ 21 عامًا، وهو يقوم برسم وشم جديد على ذراعه، وظهر في الصورة وهو يمسك جسمًا شبيهًا بـ"سيجارة إلكترونية"؛ ما أثار جدلًا واسعًا، وجاءت هذه اللقطة في وقت يواجه فيه اللاعب ضغوطًا كبيرة بشأن مستواه ومستقبله.

رد جارناتشو

وتداولت وسائل الإعلام الإنجليزية رد فعل جارناتشو بعد غضب الجماهير:" اتركوني إلى تشيلسي ولن ألعب حتى لو استمريت على الدكة 6 أو عام كامل.

وكشفت صحيفة "ذا تليجراف" أن تشيلسي سيتفاوض مباشرة مع مانشستر يونايتد ، في ظل تمسّك النادي الإنجليزي بعدم السماح برحيل جارناتشو مقابل أقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وطُلب من جارناتشو البحث عن ناد جديد هذا الصيف، ليظهر تشيلسي مجددا على طاولة المفاوضات من أجل محاولة ضمه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ويريد صاحب الـ21 عاما الانتقال إلى ملعب ستامفورد بريدج بشكل عاجل، وذلك قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.