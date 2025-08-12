الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد ظهوره بالسيجارة الإلكترونية، جارناتشو يرد على انتقادات الجماهير

جارناتشو،فيتو
جارناتشو،فيتو

أثار الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، غضب جماهير فريقه بعد تداول صورة جديدة له يحمل خلالها "سيجارة إلكترونية".

وظهر جارناتشو، البالغ 21 عامًا، وهو يقوم برسم وشم جديد على ذراعه، وظهر في الصورة وهو يمسك جسمًا شبيهًا بـ"سيجارة إلكترونية"؛ ما أثار جدلًا واسعًا، وجاءت هذه اللقطة في وقت يواجه فيه اللاعب ضغوطًا كبيرة بشأن مستواه ومستقبله.

رد جارناتشو 

وتداولت وسائل الإعلام الإنجليزية رد فعل جارناتشو بعد غضب الجماهير:" اتركوني إلى تشيلسي ولن ألعب حتى لو استمريت على الدكة 6 أو عام كامل.


وكشفت صحيفة "ذا تليجراف" أن تشيلسي سيتفاوض مباشرة مع مانشستر يونايتد، في ظل تمسّك النادي الإنجليزي بعدم السماح برحيل جارناتشو مقابل أقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وطُلب من جارناتشو البحث عن ناد جديد هذا الصيف، ليظهر تشيلسي مجددا على طاولة المفاوضات من أجل محاولة ضمه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ويريد صاحب الـ21 عاما الانتقال إلى ملعب ستامفورد بريدج بشكل عاجل، وذلك قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جارناتشو الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو أليخاندرو جارناتشو ستامفورد بريدج فريق مانشستر يونايتد ملعب ستامفورد بريدج

مواد متعلقة

استعدادا لنهائيات كأس العالم، تفاصيل تدريب منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب وديا

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام تيرول النمساوي

موعد مباراة ريال مدريد وتيرول النمساوي

تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة لمناقشة الإعداد لكأس العرب

اهتمام إنجليزي بدوناروما حارس باريس سان جيرمان

بعد قرار اتحاد الكرة بتقديم رخص التدريب، الأهلي أول الأندية حصولا على كارنيهات جهازه الفني

تقارير: عمر الديريتي ينتقل إلى سندرلاند الإنجليزي

بعد الخسارة الثقيلة أمام أورلاندو سيتي، نتائج إنتر ميامي مع ميسي وبدونه

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads