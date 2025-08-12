التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام تيرول النمساوي

يلتقي فريق ريال مدريد في مباراة ودية فريق تيرول النمساوي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب تيفولي بمدينة إنسبروك بالنمسا، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ويغيب عن ريال مدريد 5 لاعبين هم: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيرلاند ميندي، إندريك وفيديريكو فالفيردي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تيرول



ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد في هذا اللقاء، على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، أنطونيو روديجر، ألفارو كاريراس.

الوسط: أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.



وفي الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وتيرول

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب يتسع لنحو 17 ألف متفرج، حيث ستكون أول مواجهة للفريق الملكي أمام الجماهير منذ مشاركته في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

وفاز ريال مدريد في مباراته التحضيرية الأولى على ليجانيس بنتيجة 4-1، وأحرز الأهداف كل من إبراهيم دياز وهويسن وميليتاو بالإضافة إلى تياجو بيتارش.

يُذكر أن ريال مدريد سبق له مواجهة الأندية النمساوية في 25 مناسبة عبر مختلف البطولات، حيث حقق 15 انتصارًا، وتعادل 6 مرات، بينما تلقى 4 هزائم، وهذه ستكون المواجهة الأولى أمام تيرول الذي يحتل المركز العاشر في الدوري النمساوي الممتاز للموسم الماضي.

تنقل المباراة على المنصات الرقمية الرسمية لنادي ريال مدريد، بما في ذلك قناته على يوتيوب والقناة التلفزيونية للنادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.